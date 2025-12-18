Rayados lanzará playera conmemorativa de Sergio Ramos tras su salida del club

    Sergio Ramos durante un partido con Rayados; el club lanzará una playera conmemorativa con su nombre y el dorsal 93 tras su salida del Monterrey. FOTO: ESPECIAL

Monterrey anunció el lanzamiento de un jersey especial en homenaje a Ramos, luego de la salida del defensor español, quien dejó huella en Rayados durante su etapa en la Liga MX

Rayados confirmó este miércoles que lanzará una playera conmemorativa dedicada a Sergio Ramos, como reconocimiento a su paso por la institución regiomontana, luego de que el defensor español anunciara oficialmente su salida del equipo tras el Apertura 2025.

El anuncio se dio días después de que Ramos se despidiera de Rayados y de la afición a través de un mensaje en redes sociales, en el que agradeció el respaldo recibido durante su estancia en Monterrey.

El zaguero, uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente de la Liga MX, cerró así una etapa breve, pero significativa, en el futbol mexicano.

La playera conmemorativa contará con el nombre de Sergio Ramos y el dorsal 93, número que utilizó durante su paso por Rayados y que se ha convertido en un símbolo de su carrera, en referencia al histórico gol anotado en el minuto 93 de la Final de la Champions League 2014 con el Real Madrid.

El jersey estará disponible a través de las plataformas oficiales del club y tiendas autorizadas.

Durante su tiempo con Monterrey, Sergio Ramos aportó liderazgo, jerarquía internacional y experiencia en competencias como la Liga MX, la Concacaf Champions Cup y el Mundial de Clubes, además de portar el gafete de capitán en distintos encuentros.

Su llegada generó gran expectativa entre la afición y colocó a Rayados en el foco mediático internacional.

Con este lanzamiento, Rayados busca cerrar de manera simbólica el ciclo de Sergio Ramos en el club, ofreciendo a los aficionados un artículo de colección que recuerda el paso de una de las figuras más importantes del futbol mundial por el equipo regiomontano.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

