Rayados lanzará playera conmemorativa de Sergio Ramos tras su salida del club

Rayados confirmó este miércoles que lanzará una playera conmemorativa dedicada a Sergio Ramos, como reconocimiento a su paso por la institución regiomontana, luego de que el defensor español anunciara oficialmente su salida del equipo tras el Apertura 2025.

El anuncio se dio días después de que Ramos se despidiera de Rayados y de la afición a través de un mensaje en redes sociales, en el que agradeció el respaldo recibido durante su estancia en Monterrey.

El zaguero, uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente de la Liga MX, cerró así una etapa breve, pero significativa, en el futbol mexicano.

La playera conmemorativa contará con el nombre de Sergio Ramos y el dorsal 93, número que utilizó durante su paso por Rayados y que se ha convertido en un símbolo de su carrera, en referencia al histórico gol anotado en el minuto 93 de la Final de la Champions League 2014 con el Real Madrid.

El jersey estará disponible a través de las plataformas oficiales del club y tiendas autorizadas.