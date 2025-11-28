Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club

Fútbol
/ 28 noviembre 2025
    Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club
    Sergio Ramos dejará a Rayados de Monterrey al finalizar el Apertura 2025, pero continuará su carrera en otro club, según El Chiringuito. FOTO: MEXSPORT

El campeón del mundo con España dejará a Rayados al final del Apertura 2025 y continuará su carrera en otro club, según información de El Chiringuito

Sergio Ramos vive sus últimos días como jugador de Rayados de Monterrey.

De acuerdo con información revelada por Juanfe Sanz en El Chiringuito, el histórico defensa español no renovará su vínculo con el club regiomontano al término del Apertura 2025, y ya tiene decidido continuar su carrera profesional en otro equipo, descartando totalmente el retiro inmediato.

El reporte indica que Ramos desea seguir compitiendo al más alto nivel y que su salida responde únicamente a una decisión personal en busca de una nueva etapa deportiva.

Distintos medios internacionales detallan que el campeón del mundo con España en 2010 analiza ofertas tanto de Europa como de otras ligas emergentes, aunque por ahora no se ha revelado el destino final.

SERGIO RAMOS DEJA MONTERREY: ¿POR QUÉ?

Según la información difundida en el programa español, el defensa de 39 años considera que aún tiene la capacidad física y futbolística para mantenerse activo, y no contempla colgar los botines en el corto plazo.

La etapa en Monterrey, que inició a principios de 2025, habría significado un reto importante y una experiencia positiva, pero su intención es afrontar un último desafío antes de finalizar su carrera.

Durante su paso por Rayados, Ramos disputó más de 20 partidos oficiales, aportando liderazgo en la zaga y experiencia internacional en torneos como la Liga MX y el Mundial de Clubes, donde el cuadro regiomontano buscó protagonismo con una de las plantillas más poderosas del continente.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO DE RAMOS?

Si bien existen rumores sobre un posible regreso a Europa, también se menciona el interés de ligas asiáticas y de Estados Unidos. En cualquier caso, la única certeza es que Ramos seguirá en activo, como confirmó El Chiringuito.

“No se retira, seguirá jugando”, afirmó el periodista Juanfe Sanz durante el programa, anticipando que el anuncio oficial podría producirse en los próximos días.

Temas


Futbol

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Sergio Ramos

Organizaciones


Liga MX
Rayados del Monterrey

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

