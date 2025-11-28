Sergio Ramos se va de Rayados: central español dejará la Liga MX para jugar en otro club

TE PUEDE INTERESAR: Triunfo que enciende la vela: Cowboys toman el segundo juego de Thanksgiving y hunden a Chiefs rumbo a Playoffs

El reporte indica que Ramos desea seguir compitiendo al más alto nivel y que su salida responde únicamente a una decisión personal en busca de una nueva etapa deportiva.

De acuerdo con información revelada por Juanfe Sanz en El Chiringuito , el histórico defensa español no renovará su vínculo con el club regiomontano al término del Apertura 2025, y ya tiene decidido continuar su carrera profesional en otro equipo, descartando totalmente el retiro inmediato.

Distintos medios internacionales detallan que el campeón del mundo con España en 2010 analiza ofertas tanto de Europa como de otras ligas emergentes, aunque por ahora no se ha revelado el destino final.

SERGIO RAMOS DEJA MONTERREY: ¿POR QUÉ?

Según la información difundida en el programa español, el defensa de 39 años considera que aún tiene la capacidad física y futbolística para mantenerse activo, y no contempla colgar los botines en el corto plazo.

La etapa en Monterrey, que inició a principios de 2025, habría significado un reto importante y una experiencia positiva, pero su intención es afrontar un último desafío antes de finalizar su carrera.

Durante su paso por Rayados, Ramos disputó más de 20 partidos oficiales, aportando liderazgo en la zaga y experiencia internacional en torneos como la Liga MX y el Mundial de Clubes, donde el cuadro regiomontano buscó protagonismo con una de las plantillas más poderosas del continente.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO DE RAMOS?

Si bien existen rumores sobre un posible regreso a Europa, también se menciona el interés de ligas asiáticas y de Estados Unidos. En cualquier caso, la única certeza es que Ramos seguirá en activo, como confirmó El Chiringuito.