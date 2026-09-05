Real Apodaca vs Saltillo Soccer: los Coyotes buscan reaccionar en la Jornada 2

Saltillo Soccer tendrá poco tiempo para darle vuelta a la página. Luego del 4-1 sufrido ante La Tribu en el Estadio Olímpico, los dirigidos por Joel de León afrontarán este domingo su primer compromiso fuera de casa en la temporada 2026-27 de la Liga Premier Serie A. La Doble S visitará a Real Apodaca este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas, en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano, en Apodaca, Nuevo León. El encuentro podrá seguirse a través de Facebook Live y YouTube de Real Apodaca FC. El calendario de la temporada contempla este encuentro como parte de la Jornada 2.

El duelo representa una oportunidad para que los Coyotes consigan sus primeros puntos del torneo y recuperen terreno después de un estreno en el que La Tribu aprovechó sus oportunidades y terminó imponiéndose con claridad. En aquel partido, Saltillo Soccer logró descontar en el segundo tiempo, pero no pudo completar la reacción. Ahora, el equipo deberá mostrar una respuesta en territorio nuevo y ante un rival que también busca sumar en el arranque de la campaña.

REAL APODACA TAMBIÉN BUSCA SU PRIMERA VICTORIA El conjunto de Apodaca llegará al compromiso después de empatar 0-0 ante Mineros de Fresnillo en su presentación de la temporada, por lo que también buscará conseguir su primera victoria. Esto coloca a ambos conjuntos con la necesidad de sumar. Para Saltillo Soccer, además, será la primera oportunidad de demostrar que puede competir fuera del Olímpico y comenzar a construir una campaña en la que el objetivo planteado por Joel de León es pelear por los primeros lugares y buscar la clasificación. El técnico saltillense reconoció previo al inicio del torneo que el equipo todavía tendría aspectos por corregir conforme fuera conociendo la competencia. La visita a Apodaca será, precisamente, una nueva oportunidad para ajustar detalles y comenzar a encontrar la regularidad que necesitarán los Coyotes.

PRIMERA VISITA DE LA TEMPORADA El partido también marcará el inicio de una serie de compromisos fuera de Saltillo para la Doble S. Después de esta visita a Nuevo León, el equipo volverá al Olímpico para recibir a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y posteriormente tendrá otro compromiso como visitante ante FC Santiago. Por ahora, la prioridad está en Apodaca. Los Coyotes necesitan dejar atrás el resultado de la Jornada 1 y comenzar a sumar en el Grupo 1. La cita está marcada para este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas. Será la primera visita de Saltillo Soccer en la temporada y una oportunidad para responder después del tropiezo inicial.