Real Sociedad avanza por Edson Álvarez; el mexicano quiere jugar en LaLiga

El interés aparece después de que el futbolista regresara al West Ham, equipo al que pertenece y que jugará en la Championship tras perder la categoría en la Premier League. Ante este escenario, el mexicano buscaría una salida y tendría como prioridad continuar su carrera en una de las principales ligas de Europa.

El futuro de Edson Álvarez podría estar en España. El mediocampista mexicano habría avanzado en conversaciones con la Real Sociedad, club que busca incorporarlo para la próxima temporada, de acuerdo con información del periodista Matteo Moretto.

Según el reporte, la Real Sociedad ya mantiene conversaciones avanzadas con el entorno de Álvarez, aunque hasta el momento el acercamiento estaría concentrado en el jugador. El conjunto español todavía no habría presentado una oferta formal al West Ham por sus servicios.

La postura del mediocampista sería favorable a la posibilidad de jugar en LaLiga. Incluso, el reporte señala que Álvarez estaría dispuesto a realizar un ajuste en su salario con el objetivo de facilitar el acuerdo y concretar su llegada al futbol español.

El mexicano también habría informado al West Ham sobre su intención de abandonar el club durante este mercado de verano. Ahora, uno de los puntos pendientes será definir las condiciones de la operación, pues todavía no se conoce cuánto estaría dispuesto a solicitar el cuadro inglés por el jugador ni si la negociación podría plantearse mediante una cesión.

La situación podría resolverse en los próximos días, mientras ambas partes analizan la posibilidad de cerrar el movimiento.

Álvarez regresó al West Ham después de pasar la temporada anterior cedido en el Fenerbahce de Turquía, donde continuó con actividad antes de volver al conjunto londinense. Su futuro comenzó a generar versiones desde semanas atrás, cuando fue relacionado con distintos clubes europeos.

Entre los equipos mencionados estuvieron el Ajax, donde el mexicano comenzó su trayectoria en Europa, además del FC Colonia y el Eintracht Frankfurt de Alemania. Sin embargo, ninguno de esos acercamientos terminó por convertirse en un traspaso.

Ahora, la Real Sociedad aparece como una alternativa concreta para el futbolista de 28 años, quien busca mantenerse en el máximo nivel del futbol europeo. Para que el movimiento avance, todavía será necesario que el club español llegue a un acuerdo con el West Ham sobre la transferencia o una posible cesión.

Por ahora, el primer paso ya estaría dado con el diálogo entre la Real Sociedad y el entorno de Álvarez. La negociación podría tomar forma durante los próximos días, con el mercado de verano todavía abierto.