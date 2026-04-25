Josh Cuevas a los Ravens: Baltimore selecciona al ala cerrada mexicano en la quinta ronda del Draft NFL 2026

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Fútbol Americano
/ 25 abril 2026
    Josh Cuevas a los Ravens: Baltimore selecciona al ala cerrada mexicano en la quinta ronda del Draft NFL 2026
    Josh Cuevas fue seleccionado por los Ravens de Baltimore en la quinta ronda del Draft 2026 de la NFL, con el pick 173 global. FOTOS: ESPECIAL/X/RAVENS DE BALTIMORE

El TE, con raíz azteca y formado en Alabama, fue seleccionado por el equipo de Lamar Jackson, con el pick 173 global del Draft

Josh Cuevas dio un paso clave en su carrera deportiva al ser seleccionado por los Ravens de Baltimore en la quinta ronda del Draft 2026 de la NFL, con la elección número 173 global, confirmando su llegada al futbol americano profesional después de cerrar su etapa colegial con Alabama Crimson Tide.

El ala cerrada, nacido en Los Ángeles y con raíces mexicanas, se suma a una franquicia acostumbrada a construir planteles físicos, competitivos y con profundidad ofensiva, por lo que su perfil encaja como una pieza de desarrollo para el ataque de Baltimore.

Cuevas llega a los Ravens de Baltimore después de una trayectoria colegial en la que pasó por Cal Poly, Washington y Alabama, etapa en la que consolidó su proyección como ala cerrada.

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De acuerdo con su perfil de ESPN, en la temporada 2025 registró 37 recepciones para 411 yardas y cuatro touchdowns con Crimson Tide.

Su físico también fue uno de los puntos que llamó la atención rumbo al Draft. NFL lo registró como ala cerrada de 6 pies 3 pulgadas y 245 libras, mientras que ESPN México lo perfila con 1.91 metros y 116 kilogramos, medidas que lo colocan dentro del prototipo moderno de la posición.

¿Qué puede aportar el mexicano Josh Cuevas a los Ravens de Baltimore?

La llegada de Cuevas fortalece una posición que Baltimore reforzó de manera clara en este Draft. Antes de elegir al mexicano, los Ravens de Baltimore ya habían tomado al ala cerrada Matthew Hibner, de SMU, en la cuarta ronda, con el pick 133 global.

Esto apunta a una competencia interna por profundidad, roles situacionales y desarrollo a mediano plazo.

Cuevas destaca por su versatilidad como receptor y bloqueador, una combinación valiosa para un equipo que suele darle peso al juego terrestre, a las formaciones pesadas y al uso de alas cerradas en distintos paquetes ofensivos.

El segundo mexicano en ser seleccionado en el Draft 2026 de la NFL

En Alabama se ganó proyección como un jugador confiable, capaz de atacar zonas cortas e intermedias, además de contribuir en protección.

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La selección de Josh Cuevas amplía la presencia de jugadores con raíces mexicanas en el Draft 2026 de la NFL, una generación que también compone el linebacker, Jacob Rodríguez, seleccionado por los Dolphins de Miami.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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