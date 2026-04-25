Triunfo del Fulham: Raúl Jiménez suma minutos y protagonismo ante el Aston Villa

Raúl Jiménez volvió a tener actividad como titular en la Premier League y participó en el triunfo del Fulham 1-0 ante Aston Villa, disputado este sábado en Craven Cottage, resultado que le permitió al conjunto dirigido por Marco Silva mantenerse en la pelea por puestos europeos en la recta final de la temporada 2025-26. El delantero mexicano arrancó en el once inicial y se mantuvo en la cancha hasta la segunda mitad, cuando fue reemplazado por Rodrigo Muniz.

Aunque el registro del partido marcó el cambio alrededor del minuto 65, distintas crónicas ubicaron su participación cercana a los 67-68 minutos, en una actuación donde Jiménez colaboró en la presión alta y en la generación ofensiva del Fulham. El único gol del encuentro llegó al minuto 42, cuando Ryan Sessegnon aprovechó un rebote dentro del área después de un remate de Sasa Lukic que fue detenido por Emiliano “Dibu” Martínez. El atacante del Fulham apareció con oportunismo para mandar el balón al fondo y firmar el 1-0 que terminó definiendo el partido.

Raúl Jiménez tuvo presencia desde los primeros minutos. Al 6’, el mexicano conectó un remate de cabeza que exigió al arquero argentino, y al 10’ participó con una asistencia para un disparo de Lukic. Más adelante, también intervino en una acción ofensiva que terminó con remate rechazado de Sander Berge, antes de dejar su lugar en el complemento. Para Fulham, el resultado representó mucho más que tres puntos. El equipo londinense llegó a la parte final del calendario con opciones de meterse en zona europea, colocándose a corta distancia del sexto lugar y reforzando su candidatura para volver a competencias continentales después de varios años de ausencia.

Aston Villa, por su parte, dejó escapar una oportunidad importante en su lucha por mantenerse en zona de Champions League. El equipo de Unai Emery tuvo posesión, pero apenas generó un disparo a portería y volvió a mostrar problemas fuera de casa, donde ha perdido terreno en sus últimas salidas de Premier League. Con este triunfo, Fulham confirmó una tarde sólida en Londres y Raúl Jiménez sumó minutos importantes en el cierre de temporada.

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