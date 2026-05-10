¡Fracaso en el Infierno! Pachuca elimina al Toluca y fulmina el sueño del tricampeonato escarlata

Pachuca dio uno de los golpes más contundentes de la Liguilla del Clausura 2026 al derrotar 2-0 al Toluca en la Vuelta de los Cuartos de Final, resultado con el que avanzó a Semifinales y terminó con la posibilidad de que los Diablos Rojos se convirtieran en tricampeones de la Liga MX. En el Estadio Hidalgo, los Tuzos confirmaron la ventaja que habían tomado en la Ida y liquidaron la eliminatoria con un global de 3-0, dejando fuera al vigente bicampeón del futbol mexicano. El equipo dirigido por Esteban Solari no solo ganó la serie, sino que lo hizo sin permitir gol en los 180 minutos ante un Toluca que llegó obligado a remontar y terminó sin respuestas ofensivas.

El partido tomó rumbo muy temprano. Apenas al minuto 10, Enner Valencia provocó un penal después de ingresar al área y recibir contacto en una acción que fue sancionada por Adonai Escobedo. El propio delantero ecuatoriano tomó la pelota y definió desde los once pasos para poner el 1-0, resultado que obligaba a Toluca a marcar tres goles para mantenerse con vida en la serie. Toluca intentó reaccionar durante la primera mitad, pero sus aproximaciones no fueron suficientes para cambiar el desarrollo de la eliminatoria. Los Diablos tuvieron momentos de posesión y algunas oportunidades, pero la falta de contundencia y el orden defensivo de Pachuca terminaron por apagar cualquier intento de reacción escarlata. El golpe definitivo llegó al arranque del segundo tiempo. Alexei Domínguez, quien ingresó para la parte complementaria, desbordó por la banda izquierda y filtró un pase para Robert Kennedy, quien quedó frente al arco y marcó el 2-0 al minuto 48. Con ese tanto, Pachuca puso el 3-0 global y dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria. La derrota significó el final del ciclo dominante de Toluca en la Liga MX.

El equipo de Antonio Mohamed, que buscaba su tercer título consecutivo, quedó eliminado en Cuartos de Final y ahora deberá enfocar sus esfuerzos en la Final de la Copa de Campeones de Concacaf, donde enfrentará a Tigres el próximo 30 de mayo. Para Pachuca, el triunfo representa el regreso a las Semifinales del futbol mexicano por primera vez desde el Apertura 2022, torneo en el que también terminó levantando el título. Los Tuzos esperan rival, que saldrá del desenlace entre Pumas y América; si avanzan los universitarios, Pachuca se medirá ante Pumas, mientras que si América consigue el pase, los hidalguenses enfrentarán a Cruz Azul. Con una actuación sólida, efectiva y sin sobresaltos, Pachuca se instaló entre los cuatro mejores del Clausura 2026 y confirmó que llega a la recta final como uno de los equipos más peligrosos de la Liguilla, mientras que la Liga MX tendrá nuevo campeón tras la caída del bicampeón escarlata.

Publicidad