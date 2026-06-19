Lionel Messi, el récord y la roja que no llegó: la polémica que divide al Mundial 2026

El histórico récord que alcanzó Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026 sigue generando debate, debido a una acción polémica que, para diversos especialistas arbitrales, debió haber cambiado por completo el rumbo del encuentro entre Argentina y Argelia. De acuerdo con los ex árbitros mexicanos Arturo Brizio Carter y Roberto García Orozco, el capitán argentino tendría que haber sido expulsado antes de firmar una actuación histórica que lo colocó entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales. La jugada ocurrió durante el encuentro de fase de grupos frente a Argelia, cuando Messi impactó con los tachones sobre la pierna del defensor Aïssa Mandi en una acción que fue revisada por millones de espectadores, pero que no derivó ni en una tarjeta amarilla.

La decisión arbitral provocó una ola de reacciones, ya que el silbante polaco Szymon Marciniak permitió la continuidad del juego y desde la cabina del VAR tampoco se realizó una recomendación para revisar la acción en el monitor. ¿CONSIDERACIÓN HACIA LAS ESTRELLAS? NO SIEMPRE HA SIDO ASÍ, Y MENOS DE PARTE DE ÁRBITROS MEXICANOS Las tarjetas rojas en los Mundiales suelen adquirir una dimensión especial debido a la enorme presión que implica representar a un país ante millones de espectadores alrededor del planeta. A lo largo de la historia, varios futbolistas considerados estrellas mundiales han sido sancionados con severidad por los árbitros, quienes aplicaron el reglamento sin importar el prestigio o la fama de los protagonistas. Un dato, por demás relevante, es que los casos que aquí se describen tienen también como protagonistas a árbitros mexicanos: Mario Rubio, Arturo Brizio y Felipe Ramos Rizo, a quienes no les tembló para echar a los infractores, sin importar si se trataba de grandes figuras. Uno de los casos más recordados ocurrió durante el Mundial de España 1982, cuando Diego Armando Maradona fue expulsado en el encuentro entre Argentina y Brasil.

El astro argentino, frustrado por el desarrollo del partido y la superioridad brasileña, lanzó una dura patada contra Batista cuando el marcador favorecía ampliamente a la Canarinha. La acción no dejó margen para la interpretación. El árbitro mostró la tarjeta roja directa y puso fin a la participación de Maradona en aquel encuentro, uno de los episodios más amargos de su primera experiencia mundialista. Doce años después, otra expulsión se convertiría en una de las más rápidas y sorprendentes de la historia de los Mundiales. Durante la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, el boliviano Marco Antonio Etcheverry, una de las máximas figuras de su selección, ingresó como sustituto ante Alemania. Sin embargo, apenas unos minutos después de entrar al campo, cometió una fuerte infracción sobre Lothar Matthäus y recibió la tarjeta roja directa. La expulsión de Etcheverry se convirtió en un golpe devastador para Bolivia, que veía cómo su principal referente ofensivo abandonaba el partido prácticamente de inmediato. Otro episodio célebre tuvo como protagonista a Zinedine Zidane en el Mundial de Francia 1998. El entonces líder de la selección francesa fue expulsado durante la fase de grupos ante Arabia Saudita después de pisar deliberadamente a un rival.

La acción sorprendió al mundo entero, pues Zidane era considerado uno de los futbolistas más talentosos y elegantes de su generación. A pesar de aquella expulsión y la suspensión posterior, Francia logró recuperarse y terminó conquistando su primer campeonato mundial con Zidane como una de sus máximas figuras. La lista de estrellas expulsadas también incluye al brasileño Ronaldinho durante el Mundial de Corea-Japón 2002. En el partido de cuartos de final contra Inglaterra, el talentoso mediocampista realizó una entrada peligrosa sobre Danny Mills y recibió la tarjeta roja. Paradójicamente, Ronaldinho ya había sido determinante en ese encuentro gracias a un espectacular gol de larga distancia que ayudó a Brasil a imponerse y avanzar hacia el título. Más allá de estos casos, la historia de los Mundiales registra otras expulsiones famosas, como la de David Beckham ante Argentina en Francia 1998, la de Claudio Caniggia frente a Suecia en 2002 o la de Wayne Rooney contra Portugal en Alemania 2006.

También permanece grabada en la memoria colectiva la expulsión de Zinedine Zidane en la final de Alemania 2006, cuando propinó un cabezazo a Marco Materazzi en uno de los momentos más impactantes que se recuerden en una Copa del Mundo. Estos episodios evidencian que la presión, la frustración y la intensidad competitiva pueden afectar incluso a los jugadores más experimentados y admirados del planeta. Las expulsiones de Maradona, Etcheverry, Zidane y Ronaldinho comparten un elemento fundamental: los árbitros decidieron aplicar el reglamento sin dejarse influir por el estatus de las figuras involucradas. Por ello, estos casos siguen siendo recordados como ejemplos de que, en el escenario más importante del futbol mundial, el talento puede marcar diferencias, pero las reglas continúan siendo las mismas para todos. ¿ENTONCES, QUÉ PASÓ? Según el análisis de Brizio y García Orozco, la acción de Lionel Messi --reunía diversos elementos que habitualmente son considerados para mostrar una tarjeta roja directa. Entre ellos destacan que el contacto se produjo por detrás del rival y que existió una entrada catalogada como juego brusco grave. Además, señalaron que Messi impactó con los tachones en la pantorrilla de Mandi, una zona especialmente protegida por los criterios arbitrales modernos debido al riesgo de lesión que implica este tipo de entradas. Los especialistas también apuntaron que, antes del contacto principal, el argentino realizó un ligero choque con la rodilla sobre la pierna del defensor argelino, lo que incrementó la peligrosidad de la acción. A juicio de los ex silbantes, el delantero no solo llegó tarde a disputar el balón, sino que además puso en riesgo la integridad física de su adversario. Otro de los argumentos expuestos fue la claridad del contacto, ya que las imágenes mostraron cómo la totalidad del pie de Messi terminó impactando sobre la pierna de Mandi. Para Brizio, la acción encajaba plenamente dentro de los supuestos contemplados para una expulsión inmediata. “Es una entrada con fuerza desmedida, con el balón a metro y medio, arriba del tobillo y por detrás, poniendo en serio riesgo la integridad de su oponente”, señaló el ex árbitro durante su análisis en televisión. Por su parte, Roberto García Orozco coincidió en la valoración técnica de la jugada. “Bajo las consideraciones de la regla de juego, Messi debió ser expulsado”, afirmó durante su participación en un programa especializado. La controversia adquirió una dimensión aún mayor debido a las consecuencias deportivas que tuvo la decisión arbitral. Argentina terminó imponiéndose en el marcador gracias a la destacada actuación de su capitán, mientras que Argelia vio comprometidas sus posibilidades de avanzar en el torneo. La discusión también reabrió el debate sobre la consistencia en la aplicación del reglamento cuando las acciones involucran a las principales figuras del futbol mundial.