Saltillo Soccer vs Charales de Chapala: La Doble S busca hacer historia en la Semifinal de Vuelta de la Liga TDP MX

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    Saltillo Soccer vs Charales de Chapala: La Doble S busca hacer historia en la Semifinal de Vuelta de la Liga TDP MX
    Saltillo Soccer buscará sellar su pase a la Final de la Liga TDP MX ante Charales de Chapala en el Estadio Olímpico de Saltillo. FOTO: FACEBOOK/SALTILLO SOCCER FC

Con ventaja de 2-1 en el global, La Manada recibirá este sábado a su rival en el Estadio Olímpico, donde intentará sellar su pase a la Final y mantener vivo el sueño del ascenso

Saltillo Soccer está a 90 minutos de firmar una de las páginas más importantes en la historia reciente del futbol saltillense.

La Doble S recibirá este sábado 16 de mayo a Charales de Chapala en la Semifinal de Vuelta de la Liga TDP MX, en un duelo que se disputará a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico de Saltillo y que podría darle al equipo coahuilense el boleto a la Final de la categoría.

El encuentro llega cargado de expectativa, no sólo por la ventaja mínima que Saltillo Soccer consiguió en la Ida, sino también por el cambio de sede que convirtió al Olímpico en el escenario de una tarde decisiva.

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La directiva confirmó que el partido se jugará en este inmueble gracias a las gestiones realizadas por autoridades locales y al movimiento logístico de Dinos de Saltillo, que liberó la cancha para permitir que la Liguilla de la TDP se viva en uno de los recintos más representativos de la ciudad.

La serie favorece 2-1 al conjunto saltillense, luego de una remontada clave en el Estadio Juan Rayo. Charales se adelantó temprano en el marcador, pero La Doble S respondió con carácter.

Braulio Ordóñez igualó el duelo y Edwin Rodríguez marcó el tanto que terminó por darle al equipo coahuilense una victoria de alto valor como visitante. Ese resultado coloca a Saltillo Soccer en una posición privilegiada para la Vuelta.

Una victoria o incluso un empate le bastaría para avanzar a la Final, aunque el margen obliga al equipo dirigido por Joel de León a mantener el orden defensivo y evitar que Chapala encuentre vida en los primeros minutos.

Charales, por su parte, llegará obligado a proponer, buscar el gol y presionar a un rival que tendrá el respaldo de su afición.

El momento también tiene un peso histórico. Saltillo Soccer se convirtió en el primer equipo saltillense en alcanzar las Semifinales de la Liga TDP MX, una instancia que lo acerca al objetivo de pelear por el ascenso a la Liga Premier.

Su camino en la Liguilla ha estado marcado por series exigentes, remontadas y personalidad ante la presión, después de superar a rivales como Cefor San Luis, Atlético Leonés y Xalisco FC.

La expectativa de la afición ha crecido durante la semana. El club lanzó el llamado para llenar el Olímpico y acompañar a La Manada en una tarde que puede cambiar el rumbo del futbol de la ciudad. El partido también podrá seguirse por YouTube a través de Telediario Coahuila En Vivo.

Este sábado, el Estadio Olímpico no sólo recibirá una Semifinal de Vuelta. Recibirá una cita con la historia para La Doble S, que está a un paso de la Final y de mantener vivo el sueño de llevar a Saltillo a la Liga Premier del futbol mexicano.

LOS DETALLES DEL SALTILLO SOCCER VS CHARALES DE CHAPALA

Partido: Saltillo Soccer vs Charales de Chapala

Instancia: Semifinal de Vuelta, Liga TDP MX

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Hora: 5 de la tarde

Sede: Estadio Olímpico de Saltillo

Global: Saltillo Soccer 2-1 Charales de Chapala

Transmisión: YouTube de Telediario Coahuila En Vivo

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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