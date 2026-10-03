Paulino “Cuate” Siller retiene el campeonato de LUX ante Gabriel Urbino

Paulino “Cuate” Siller defendió por primera vez el campeonato de peso mosca de LUX Fight League y lo hizo frente a un rival que conocía bien a la familia. El peleador saltillense derrotó por decisión unánime al argentino Gabriel “Chacal” Urbino en la pelea estelar de LUX 063, celebrada el viernes 2 de octubre en Querétaro. Después de cinco asaltos, los jueces otorgaron la victoria a Siller, quien conservó el cinturón de las 125 libras y mejoró su récord profesional a 18 triunfos y tres derrotas dentro de las artes marciales mixtas.

Para Urbino, el resultado representó su primer tropiezo como profesional. El argentino llegó a la función con siete victorias y sin derrotas, luego de haber vencido por decisión unánime a Jesús “Shurro” Siller en mayo pasado, durante LUX 061. El antecedente hizo que el enfrentamiento tuviera un ingrediente adicional para Paulino, quien ahora fue el encargado de detener el paso invicto del sudamericano.

Durante la pelea, ambos intercambiaron golpes y protagonizaron distintos momentos en los agarres y el combate a ras de lona. Siller buscó controlar los tiempos y trabajar desde la distancia, mientras Urbino intentó llevar el encuentro a intercambios cerrados. El saltillense consiguió establecer su ritmo en momentos importantes de los cinco rounds y acumuló los argumentos suficientes para quedarse con la decisión de los jueces. Con ello, Siller concretó la primera defensa del campeonato que conquistó en febrero de este año, cuando derrotó por decisión unánime al costarricense Jorge “Georgie” Calvo en la pelea coestelar de LUX 058, realizada en San Pedro Garza García, Nuevo León. Aquella noche, el originario de Saltillo destronó a un monarca que había realizado cinco defensas exitosas y permanecía al frente de la división desde hacía casi tres años. Contra Calvo, Siller completó los cinco asaltos apoyándose en su movilidad, las patadas y el manejo de la distancia. Ocho meses después, tuvo que volver a recorrer la distancia completa para mantener el cinturón. La victoria ante Urbino también permitió que los hermanos Siller tuvieran su propio capítulo frente al argentino. Después de que Gabriel venciera a Jesús en mayo, Paulino respondió dentro del mismo escenario de LUX Fight League y le entregó su primera derrota profesional.

El triunfo en Querétaro extendió además a cinco peleas la racha ganadora de Paulino, quien ahora suma 18 victorias y tres derrotas como profesional y mantiene el campeonato de peso mosca de LUX Fight League. Para el “Cuate”, el siguiente reto será continuar con el reinado que comenzó en febrero y que ya cuenta con su primera defensa superada.