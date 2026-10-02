Saltillo Soccer visita a Mineros de Fresnillo con la mira puesta en escalar posiciones

Saltillo Soccer tendrá una prueba directa en la pelea por escalar posiciones cuando visite este sábado a Mineros de Fresnillo, dentro de la Jornada 6 de la temporada 2026-2027 de la Liga Premier Serie A. El encuentro está programado para las 11 de la mañana, en el Estadio Carlos Vega Villalba, mismo que será transmitido por YouTube, escenario donde los Coyotes intentarán sumar fuera de casa y tomar distancia de un rival que aparece inmediatamente detrás suyo en la clasificación. Saltillo Soccer llega al compromiso con nueve puntos y ubicado en el séptimo puesto del Grupo 1, producto de un inicio irregular en el que ha alternado actuaciones contundentes con tropiezos importantes. Los coahuilenses han marcado nueve goles y recibido 12 después de cinco jornadas.

Su presentación más reciente terminó 2-2 frente a Héroes de Zaci en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero.

Instagram

Salvador “Rayo” Medina apareció en dos ocasiones para los saltillenses y, después del empate en tiempo regular, el conjunto dirigido por Joel de León se quedó con el punto adicional al imponerse 5-4 desde los penales. Antes de ese duelo, Saltillo había caído 4-1 ante FC Santiago, mientras que previamente consiguió victorias consecutivas frente a Real Apodaca por 3-2 y Correcaminos UAT II por 2-0. Esa inconsistencia convierte la visita a Fresnillo en una oportunidad importante para encontrar estabilidad y mantenerse cerca de los primeros lugares. Mineros, por su parte, suma ocho unidades y se encuentra apenas un punto detrás.

Instagram

El cuadro zacatecano había mostrado solidez defensiva con triunfos consecutivos de 2-0 sobre FC Santiago y Héroes de Zaci, pero perdió el invicto en la fecha anterior al caer 2-1 contra Vaqueros Reynosa. La diferencia entre ambos hace del choque un enfrentamiento directo: una victoria permitiría a Saltillo Soccer abrir distancia y presionar a los equipos que ocupan la parte alta; una derrota permitiría a Mineros superar a los coahuilenses. Después de la visita a Fresnillo, los Coyotes continuarán fuera de casa ante Vaqueros Reynosa, antes de regresar a Saltillo para recibir a ACF Zapotlanejo el 17 de octubre.