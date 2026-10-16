Saltillo Soccer, contra las cuerdas: recibe a Zapotlanejo entre sanciones y mala racha

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    Saltillo Soccer, contra las cuerdas: recibe a Zapotlanejo entre sanciones y mala racha
    Saltillo Soccer recibirá a ACF Zapotlanejo este sábado en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero, en la Jornada 8 de la Liga Premier Serie A. FOTO: SALTILLO SOCCER

Los Coyotes buscan romper cuatro jornadas sin triunfo en Liga Premier; las suspensiones y lesiones complican el plan de Joel de León

Saltillo Soccer vuelve al Estadio Olímpico Francisco I. Madero con la urgencia de frenar su caída en la Liga Premier Serie A.

Los Coyotes recibirán este sábado al ACF Zapotlanejo, a las 5 de la tarde, en la Jornada 8 de la temporada 2026-2027, un duelo vital para el conjunto coahuilense.

El equipo dirigido por Joel de León acumula cuatro jornadas de Liga sin ganar.

Después de imponerse 3-2 a Real Apodaca y 2-0 a Correcaminos UAT II, empató 2-2 ante Héroes de Zaci, con punto extra en penales, y sufrió derrotas frente a FC Santiago (4-1), Mineros de Fresnillo (3-0) y Vaqueros Reynosa (2-1).

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La caída en Reynosa dejó a Saltillo Soccer con ocho puntos y aumentó la presión para aprovechar la localía.

Los Coyotes necesitan recuperar solidez defensiva: recibieron nueve goles en sus tres derrotas más recientes dentro de la Liga Premier.

La situación se complica por las sanciones posteriores al altercado ocurrido tras enfrentar a Mineros de Fresnillo.

Doce futbolistas recibieron suspensiones de entre dos y ocho partidos, mientras que Martín Vara, Gianlucca Blas y Ángel Crespo han presentado lesiones. Las ausencias obligan al cuerpo técnico a recurrir a jóvenes y ajustar su once.

Tampoco hubo alivio a media semana: el miércoles 14, Saltillo Soccer perdió 2-0 contra Santos Laguna en Torreón, dentro de la Copa Promesas.

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Esa caída se agregó al 3-0 frente a Irritilas en el mismo certamen y profundizó la mala racha.

Zapotlanejo tampoco llega con tranquilidad absoluta. El cuadro jalisciense cayó 4-2 en casa ante Mineros de Fresnillo en la jornada anterior, aunque antes había enlazado victorias sobre FC Santiago y Héroes de Zaci. Su capacidad de reacción pone a prueba a una defensa local necesitada de confianza.

El encuentro abre una oportunidad para que Saltillo Soccer cambie el ánimo de su afición y vuelva a competir por los puestos de clasificación.

Después de Zapotlanejo, los Coyotes disputarán otro partido en casa contra Cañoneros, el sábado 24 de octubre.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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