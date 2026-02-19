Saltillo Soccer recibe al líder FC Santiago en juego clave: fecha, hora y dónde ver el duelo de punteros

/ 19 febrero 2026
    Saltillo Soccer recibe al líder FC Santiago en juego clave: fecha, hora y dónde ver el duelo de punteros
    La Manada marcha segundo del Grupo 16 con 44 puntos. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saltillo Soccer, segundo lugar del Grupo 16 con 44 puntos, recibirá este sábado al líder FC Santiago en la jornada 22 de la Tercera División Profesional

Saltillo Soccer afrontará este fin de semana un compromiso directo en la parte alta de la tabla cuando reciba al líder del Grupo 16, FC Santiago, en actividad de la jornada 22 de la Tercera División Profesional.

El conjunto saltillense llega a este encuentro ubicado en la segunda posición del sector con 44 unidades, colocándose por ahora dentro de los puestos de clasificación a la liguilla. Enfrente tendrá al actual primer lugar del grupo, en un duelo que podría modificar el orden en la parte alta de la tabla dependiendo del resultado.

De acuerdo con los números previos al compromiso, Saltillo Soccer ha disputado 19 partidos en el actual calendario, con un registro de 13 triunfos, tres empates y tres derrotas, además de 62 goles a favor y 25 en contra. Por su parte, FC Santiago acumula 20 encuentros jugados, con 17 victorias, tres empates y ningún descalabro, sumando 53 anotaciones a favor y 13 recibidas, para un total de 57 puntos.

El partido representa una oportunidad para que el equipo de casa reduzca la distancia con el liderato del sector y se mantenga dentro de los primeros lugares rumbo a la fase final de la competencia.

El encuentro entre Saltillo Soccer y FC Santiago está programado para este sábado 21 de febrero a las 16:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo, con acceso libre para los aficionados. Además, el compromiso podrá seguirse a través de la señal de Multimedios Canal 6.3.

El equipo local buscará aprovechar su condición de local en un duelo que enfrenta al segundo lugar contra el líder del grupo, en una jornada que puede resultar determinante en la clasificación del sector 16.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

