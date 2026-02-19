Saltillo Soccer recibe al líder FC Santiago en juego clave: fecha, hora y dónde ver el duelo de punteros

Saltillo Soccer afrontará este fin de semana un compromiso directo en la parte alta de la tabla cuando reciba al líder del Grupo 16, FC Santiago, en actividad de la jornada 22 de la Tercera División Profesional.

El conjunto saltillense llega a este encuentro ubicado en la segunda posición del sector con 44 unidades, colocándose por ahora dentro de los puestos de clasificación a la liguilla. Enfrente tendrá al actual primer lugar del grupo, en un duelo que podría modificar el orden en la parte alta de la tabla dependiendo del resultado.

De acuerdo con los números previos al compromiso, Saltillo Soccer ha disputado 19 partidos en el actual calendario, con un registro de 13 triunfos, tres empates y tres derrotas, además de 62 goles a favor y 25 en contra. Por su parte, FC Santiago acumula 20 encuentros jugados, con 17 victorias, tres empates y ningún descalabro, sumando 53 anotaciones a favor y 13 recibidas, para un total de 57 puntos.