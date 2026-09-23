Saltillo Soccer vence 3-2 a Santos Laguna en la Copa Promesas

Saltillo Soccer se quedó con una victoria en uno de los partidos más movidos que ha disputado en la Copa Promesas 2026-27, luego de vencer 3-2 a Santos Laguna en el Estadio Olímpico de Saltillo, dentro de la Jornada 3 del torneo. El encuentro tuvo intensidad desde los primeros minutos y mantuvo a los equipos en disputa durante prácticamente todo el partido. Los Coyotes encontraron la portería rival en tres ocasiones y terminaron por imponerse en un marcador que tuvo varias modificaciones y mantuvo la incertidumbre hasta el final.

Julio Rodríguez fue el encargado de abrir el marcador al minuto 11, poniendo en ventaja al conjunto saltillense. Santos Laguna respondió y logró darle la vuelta al resultado antes de que terminara la primera parte, para llevarse una ventaja al descanso. Saltillo Soccer tuvo que remar nuevamente contra el marcador durante el segundo tiempo. El conjunto local consiguió reaccionar y Julio Rodríguez volvió a aparecer al minuto 55 para marcar su segundo tanto de la tarde y devolver el empate al encuentro.

La dinámica del partido no disminuyó y ambos equipos continuaron buscando el arco rival. Los Coyotes encontraron nuevamente la ventaja al minuto 73, cuando Ariel Morán marcó el tercer tanto de Saltillo Soccer. Santos Laguna intentó responder durante los minutos finales, pero la defensa saltillense consiguió mantener la diferencia y los Coyotes terminaron asegurando el triunfo por 3-2. TRES PUNTOS PARA LOS COYOTES El resultado representa una nueva suma para Saltillo Soccer dentro del Grupo 3 de la Copa Promesas, después de que en sus dos primeras apariciones derrotara 3-0 a Club Calor y posteriormente empatara 1-1 ante Irritilas FC, equipo al que venció 4-2 en la tanda de penales. Frente a Santos, los Coyotes tuvieron que mostrar capacidad de reacción después de permitir que los Guerreros modificaran el rumbo del partido. La respuesta llegó en la segunda mitad y permitió al conjunto saltillense recuperar la ventaja.

La victoria también representa un impulso para un equipo que mantiene actividad en dos competencias durante este inicio de temporada. En la Liga Premier Serie A, Saltillo Soccer viene de caer 4-1 ante FC Santiago, por lo que el triunfo ante Santos le permite reencontrarse con un resultado positivo. Ahora los Coyotes deberán cambiar nuevamente el enfoque y continuar con su calendario dentro de la Liga Premier, mientras la Copa Promesas avanza hacia las siguientes jornadas. En el Estadio Olímpico, Saltillo Soccer terminó celebrando una victoria 3-2 sobre Santos Laguna después de un encuentro de cinco goles, marcado por la intensidad y los constantes cambios en el marcador.