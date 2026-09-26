Saltillo Soccer vence a Héroes de Zaci en penales en la Liga Premier

Saltillo Soccer volvió a sumar en la Liga Premier Serie A, aunque tuvo que recurrir a la tanda de penales para quedarse con el triunfo sobre Héroes de Zaci FC, después de un encuentro que terminó 2-2 en el tiempo regular en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero. El conjunto saltillense llegó a este compromiso con la necesidad de recuperar terreno después de las dos derrotas que había sufrido ante La Tribu de Ciudad Juárez y FC Santiago. Frente a Héroes de Zaci encontró una oportunidad para volver a sumar como local y terminó aprovechándola desde los once pasos.

El partido tuvo un inicio favorable para los Coyotes, que encontraron el gol apenas al minuto 3, cuando Salvador Medina apareció para poner adelante a Saltillo Soccer. La ventaja, sin embargo, no duró hasta el descanso. Héroes de Zaci consiguió responder durante la primera mitad y llevó nuevamente el encuentro al empate, por lo que ambos equipos se fueron al vestidor con el 1-1 en el marcador.

Para la segunda parte, Medina volvió a hacerse presente frente al arco rival. El delantero consiguió su segundo tanto de la tarde al minuto 60, devolviendo la ventaja al conjunto dirigido por Joel de León. Saltillo Soccer tuvo nuevamente que defender su diferencia, pero Héroes de Zaci volvió a reaccionar y consiguió emparejar el partido por segunda ocasión. Con el 2-2 ya no hubo más modificaciones en el tiempo regular, por lo que el ganador tuvo que definirse mediante la tanda de penales. Desde el punto penal, Saltillo Soccer tuvo mayor efectividad y terminó imponiéndose 5-4, resultado que le permitió quedarse con el triunfo ante su afición. De esta manera, los Coyotes sumaron una nueva victoria en la temporada y volvieron a celebrar en el Estadio Olímpico, después de haber derrotado previamente 2-0 a Correcaminos UAT II. El resultado también permite al conjunto saltillense dejar atrás la derrota sufrida en la jornada anterior ante FC Santiago, donde cayó 4-1 como visitante.

Saltillo Soccer mantiene así su participación en una temporada en la que también ha tenido actividad en la Copa Promesas, competencia en la que viene de derrotar 3-2 a Santos Laguna. Ante Héroes de Zaci, los Coyotes necesitaron 90 minutos y una tanda de penales para definir el encuentro, pero finalmente consiguieron el resultado que buscaban en casa. Salvador Medina fue la figura ofensiva con su doblete, mientras que Saltillo Soccer completó el trabajo con un 5-4 en penales para quedarse con la victoria.