Cruz Azul vs Inter Miami: horario y dónde ver la Campeones Cup 2026

Este miércoles 16 de septiembre, Cruz Azul e Inter Miami se enfrentarán por el título de la Campeones Cup, un duelo que reunirá en la cancha al vigente campeón de la Liga MX y al monarca de la Major League Soccer (MLS). El partido se disputará en el NU Stadium, nueva casa del conjunto de Miami, a partir de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México. El encuentro tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de Lionel Messi con el conjunto estadounidense.

La Máquina llegará al compromiso después de imponerse 4-3 al América en el Clásico Joven del Apertura 2026. El equipo dirigido por Joel Huiqui también atraviesa una etapa de títulos, pues conquistó el Clausura 2026 y posteriormente se quedó con el Campeón de Campeones tras derrotar 3-1 al Toluca.

Con esos resultados, Cruz Azul obtuvo el derecho de representar a la Liga MX en esta edición de la Campeones Cup, mientras que Inter Miami consiguió su lugar como campeón de la MLS. La Campeones Cup enfrenta desde 2018 a representantes de las dos principales ligas de futbol profesional de Norteamérica. Para la Liga MX, el participante es el ganador del Campeón de Campeones, mientras que la MLS lleva al campeón de su competencia. Aunque el trofeo forma parte del calendario internacional de ambos clubes, el torneo tiene carácter amistoso y no corresponde a una competencia organizada directamente por la Concacaf. En siete ediciones disputadas hasta 2025, los equipos de la Liga MX han conquistado cuatro títulos. Tigres es el único club que ha levantado el trofeo en dos ocasiones, mientras que América y Toluca también aparecen entre los campeones mexicanos. La edición de 2020 no se disputó debido a la pandemia de coronavirus.

El duelo también tendrá un antecedente particular. Cruz Azul fue el rival ante el que Messi hizo su debut con Inter Miami, por lo que el partido de este miércoles volverá a enfrentar al argentino con el conjunto cementero. Ahora, el escenario será distinto: ambos equipos llegan como campeones de sus respectivas ligas y con un trofeo internacional en juego. Para Cruz Azul, además, el encuentro representa la posibilidad de cerrar una etapa de títulos bajo el mando de Huiqui, quien buscará sumar su tercer campeonato al frente del club durante 2026. Del otro lado, Inter Miami tendrá la oportunidad de conseguir otro trofeo con Messi como una de sus principales figuras y frente a su público. La definición podrá seguirse en México a través de Imagen Televisión, en señal abierta, y TUDN, mediante televisión de paga. El balón comenzará a rodar a las 18:00 horas.