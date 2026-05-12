Saltillo Soccer vs Chapala: previa de las Semifinales de Liga TDP

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    Saltillo Soccer vs Chapala: previa de las Semifinales de Liga TDP
    “La Doble S” buscará acercarse al ascenso frente a Charales de Chapala. FOTO: SALTILLO SOCCER

La Manada enfrentará a Charales de Chapala en las semifinales de la Liga TDP MX, una serie histórica para “La Doble S”, que busca acercarse al ascenso a Liga Premier

Saltillo Soccer está a las puertas de uno de los momentos más importantes en la historia reciente del futbol de la ciudad. “La Doble S” disputará las Semifinales de la Liga TDP MX frente a Charales de Chapala, convirtiéndose en el primer equipo saltillense en alcanzar esta instancia dentro de la categoría.

El conjunto coahuilense ha construido su camino en la Liguilla a base de remontadas, orden y personalidad en momentos de presión. Después de superar series exigentes ante Cefor San Luis, Atlético Leonés y Xalisco FC, ahora enfrentará una eliminatoria que puede acercarlo al gran objetivo: el ascenso a la Liga Premier.

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Dentro del entorno del club, el mensaje es claro. “Ante Chapala nos jugamos uno de los ascensos”, frase que resume la magnitud de una serie que puede marcar un antes y un después para el futbol saltillense.

La Ida se disputará este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Juan Rayo, mientras que la Vuelta se jugará el sábado 16 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Jorge Castro Medina de la UAdeC.

El éxito de Saltillo Soccer en esta liguilla también pasa por el momento individual de varios futbolistas que han aparecido en escenarios clave. Salvador “Chavita” Medina se ha consolidado como el referente ofensivo del equipo con 20 goles y 26 asistencias en el ciclo, además de haber marcado recientemente el gol 800 en la historia del club.

En la portería, Javier Ramírez fue decisivo en los cuartos de final ante Xalisco FC al atajar dos penales en la tanda definitiva. Omar Martínez también ha sido determinante por su capacidad de aparecer en momentos importantes, mientras que Martín Vara asumió la responsabilidad de cobrar el penal que selló el pase a semifinales. A ellos se suma Braulio Ordóñez, quien volvió a responder fuera de casa con goles importantes en series de eliminación directa.

Sin embargo, el reto será complejo. Charales de Chapala llega como uno de los equipos más sólidos de la fase final. El conjunto jalisciense avanzó tras eliminar en penales a Aves Blancas de Tepatitlán y previamente goleó 6-1 a La Piedad Imperial.

Además, Chapala presume una ofensiva repartida. Elías Ramírez, Emmanuel Enciso, Agustín Radillo y José Manuel Herrera terminaron la fase regular con nueve goles cada uno, reflejando el equilibrio ofensivo del rival.

Con el sueño del ascenso cada vez más cerca, Saltillo Soccer afrontará la serie más importante de su temporada en busca de seguir haciendo historia.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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