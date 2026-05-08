Saltillo Soccer vs Xalisco FC: Horario y dónde ver el pase a Semifinales en Saltillo

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    Saltillo Soccer vs Xalisco FC: Horario y dónde ver el pase a Semifinales en Saltillo
    Saltillo Soccer buscará hacer pesar el Estadio Olímpico para avanzar a Semifinales de la Liga TDP MX. FOTO: SALTILLO SOCCER

La Doble S recibirá a Xalisco FC este sábado en el Estadio Olímpico de Saltillo, con la serie igualada 1-1 en los Cuartos de Final de la Liga TDP MX

Saltillo Soccer tendrá este sábado una de las citas más importantes de su Temporada, cuando reciba a Xalisco FC en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga TDP MX, con el marcador global igualado 1-1 y el boleto a Semifinales completamente abierto.

La Doble S volverá al Estadio Olímpico de Saltillo con la obligación de hacer pesar la localía después de rescatar un empate en su visita a Nayarit.

En el duelo de Ida, disputado el miércoles 6 de mayo en la Unidad Deportiva Landareñas, el equipo coahuilense se adelantó al minuto 65 con anotación de Braulio Ordóñez; sin embargo, Xalisco reaccionó al 77’ para decretar el 1-1 definitivo.

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El resultado dejó la eliminatoria sin margen de especulación. Saltillo Soccer necesita ganar ante su afición para mantenerse con vida en la Liguilla y acercarse al objetivo de pelear por el ascenso dentro de la Liga TDP MX.

Un nuevo empate mandaría la serie a definición por penales, instancia en la que Xalisco ya mostró fortaleza durante la ronda anterior.

El conjunto nayarita llegó a estos Cuartos de Final después de eliminar a Magos Unión Deportiva en tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el global.

En esa serie destacó el portero Emmanuel Rocha, quien atajó dos disparos desde los 11 pasos y fue clave para que Xalisco avanzara de ronda.

Saltillo Soccer, por su parte, arribó a esta fase tras superar a Atlético Leonés con marcador global de 4-2, una serie en la que mostró capacidad para competir tanto en casa como fuera de ella. Ahora, el reto será sostener ese impulso ante un rival que ya demostró oficio para resistir partidos cerrados.

El partido de Vuelta se jugará este sábado 9 de mayo a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico de Saltillo. De acuerdo con la información compartida por el club, la entrada será libre y el encuentro podrá seguirse por YouTube a través de Telediario Coahuila En Vivo.

Con el global 1-1, La Manada enfrentará 90 minutos determinantes ante su gente. Saltillo Soccer buscará convertir el Olímpico en su principal impulso para superar a Xalisco FC y meterse entre los cuatro mejores equipos de la Zona B de la Liga TDP MX.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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