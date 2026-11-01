Santos Femenil remonta ante Necaxa y gana 3-1 en la Jornada 13 del Apertura 2026

Santos Laguna Femenil encontró la manera de revertir un marcador adverso y se llevó la victoria por 3-1 frente a Necaxa, en el encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Las Guerreras respondieron en el segundo tiempo, marcaron tres goles en 17 minutos y cerraron la penúltima fecha de la fase regular con una nueva suma de puntos. El resultado permitió al conjunto lagunero llegar a 19 unidades en el Grupo A, mientras que las Centellas se quedaron sin sumar en una jornada que representaba una oportunidad para mejorar su posición en la clasificación. Ambos equipos llegaron al compromiso sin posibilidades de acceder a la Liguilla.

El encuentro comenzó con dos escuadras que buscaron generar peligro en el área rival. Durante los primeros 45 minutos, Necaxa y Santos tuvieron aproximaciones, pero las intervenciones defensivas y la falta de contundencia impidieron que el marcador se moviera. La primera mitad terminó con un empate sin goles, dejando la definición del partido para el complemento.

El panorama cambió al minuto 54, cuando Trinidad Quiroz encontró la oportunidad para adelantar a Necaxa. La anotación colocó a las locales en ventaja y obligó a Santos a buscar una reacción para evitar que el partido se inclinara a favor de las Centellas. La respuesta de las visitantes llegó apenas cinco minutos después. Al 59’, Havi Ibarra consiguió el empate para las Guerreras, un tanto que modificó el desarrollo del encuentro y devolvió al equipo lagunero la posibilidad de pelear por la victoria. Con el 1-1, Santos mantuvo la presión sobre el arco necaxista y comenzó a aprovechar los espacios que aparecieron en la defensa local. La remontada se concretó al minuto 68, cuando Nayeli Díaz marcó el segundo tanto de las visitantes. La anotación permitió a Santos tomar la delantera por primera vez en el partido y colocó a Necaxa ante la necesidad de reaccionar nuevamente. Sin embargo, las Guerreras no dieron margen para que las Centellas reorganizaran su ofensiva.

Apenas tres minutos después, al 71’, Ariatna Dorantes apareció para marcar el tercer gol de Santos y establecer el 3-1 definitivo. Con esa anotación, el equipo lagunero aseguró el triunfo y cerró una segunda mitad en la que consiguió transformar la desventaja en una victoria. El resultado representa un impulso para Santos en el cierre del Apertura 2026, luego de un partido en el que la capacidad de respuesta fue determinante para quedarse con los tres puntos. SANTOS CERARRÁ EN CASA ANTE TIJUANA La Jornada 14 marcará el final de la temporada regular de la Liga Femenil BBVA y comenzará el jueves 5 de noviembre. Necaxa recibirá al Atlas, mientras que Santos Laguna Femenil jugará como local frente a Tijuana, en su último compromiso del torneo. Las Guerreras buscarán cerrar el Apertura 2026 con otro resultado favorable ante su afición, después de conseguir una remontada que les permitió alcanzar las 19 unidades en el Grupo A.