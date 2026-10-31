Santos Laguna vs Necaxa: Guerreros buscan meterse a zona de Liguilla en el Apertura 2026

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    Santos Laguna vs Necaxa: Guerreros buscan meterse a zona de Liguilla en el Apertura 2026
    Santos Laguna buscará aprovechar su buen momento como local para derrotar a Necaxa y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026. FOTO: MEXSPORT

Tras perder su racha ganadora ante Tijuana, los laguneros apelarán a su fortaleza en el Estadio Corona para sumar tres puntos frente a unos Rayos que ya están eliminados

Santos Laguna recibirá a Necaxa este domingo, a las 5 de la tarde, en el Estadio Corona de Torreón, por la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Guerreros necesitan los tres puntos para mantenerse en la pelea por uno de los ocho boletos directos a la Liguilla.

El conjunto dirigido por Renato Paiva llega con 19 unidades después de 14 partidos, producto de seis victorias, un empate y siete derrotas.

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Su margen de error es mínimo: comenzó la fecha a un punto del octavo lugar, ocupado por Monterrey, por lo que un tropiezo en casa complicaría sus aspiraciones cuando restan apenas tres compromisos en la fase regular.

La visita a Tijuana cortó el impulso albiverde. Santos cayó 4-1 ante Xolos después de encadenar triunfos sobre Pachuca, Atlético de San Luis, Querétaro y Pumas, resultados que lo devolvieron a la conversación por los puestos de clasificación.

Ahora buscará que aquella derrota sea un episodio aislado y no el inicio de otra racha negativa.

La principal fortaleza de los laguneros está en el Corona, donde acumulan cinco encuentros consecutivos sin perder, con cuatro victorias y un empate. Además, conservaron su portería intacta en sus tres presentaciones más recientes como locales.

Carlos Acevedo y la defensa tendrán nuevamente la tarea de sostener esa solidez, mientras Ezequiel Bullaude y sus compañeros intentarán imponer condiciones al frente.

Necaxa, dirigido por Juan Reynoso, afronta el encuentro desde el penúltimo puesto, con 10 puntos en 14 jornadas. Los Rayos suman dos triunfos, cuatro empates y ocho derrotas; llegan después del 1-1 frente a FC Juárez y ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final.

Su objetivo será romper la mala racha de cinco partidos y cerrar el torneo con mejores resultados.

Pese a la diferencia en la tabla, Santos no puede confiarse: Necaxa ganó 3-1 en su última visita al Corona, el 10 de enero de 2026.

Para los coahuilenses, el choque representa una oportunidad de revancha y, sobre todo, de llegar con vida a la recta decisiva del Apertura.

El Santos Laguna vs Necaxa podrá seguirse en México por ESPN 2 y Disney+ Premium; también se anuncia mediante ViX Premium. El silbatazo inicial está programado para las 5 de la tarde del domingo en Torreón.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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