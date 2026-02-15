Con la ley del ex: Nicolás Ibáñez guía el triunfo de Cruz Azul sobre Tigres y lo coloca como sublíder

El Estadio Cuauhtémoc fue sede del duelo entre Cruz Azul y Tigres UANL, correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde el conjunto celeste se llevó el triunfo por marcador de 2-1. Desde los primeros minutos del encuentro, ambos equipos mostraron propuestas ofensivas. El conjunto regiomontano tuvo mayor control del balón en el arranque, mientras que los visitantes apostaron por presionar alto y buscar espacios al frente. Al minuto 6, Nicolás Ibáñez tuvo una oportunidad clara dentro del área, pero no logró concretar tras un servicio de Rodolfo Rotondi. TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico! El de Saltillo, Paulino ‘Cuate’ Siller destrona a Jorge Calvo y conquista el título mosca de Luz Fighting League Durante la primera mitad, el juego se mantuvo equilibrado. Cruz Azul generó aproximaciones a través de combinaciones entre Agustín Palavecino, José Paradela y Carlos Rodríguez, aunque sin precisión en la zona de definición. Por su parte, Tigres intentó con llegadas por las bandas encabezadas por Marcelo Flores y disparos de media distancia que no representaron mayor peligro para el arco defendido por Raúl Gudiño.

Antes del descanso, el ritmo disminuyó debido a interrupciones en el mediocampo. Diego Lainez fue amonestado tras una falta sobre Jeremy Márquez en una de las acciones más intensas del cierre del primer tiempo. Con el empate sin goles, ambos equipos se fueron al vestidor dejando abierta la expectativa para la segunda mitad. El marcador se movió al minuto 55 tras una jugada desafortunada para Tigres. Joaquim intentó regresar el balón de cabeza hacia su portero Nahuel Guzmán, pero terminó enviándolo al fondo de su propia portería, lo que significó el 1-0 para los celestes. Cinco minutos después, el propio Ibáñez aprovechó un rebote dentro del área luego de un disparo de Willer Ditta que fue rechazado por Guzmán. El delantero argentino no dejó pasar la oportunidad y amplió la ventaja para Cruz Azul con el 2-0. Tigres reaccionó al minuto 71. Ángel Correa conectó un disparo cruzado tras recibir un pase de Luis Rodríguez, acercando a los visitantes en el marcador y generando presión en la recta final del partido. En los minutos siguientes, Juan Brunetta intentó igualar el encuentro con remates desde fuera del área, pero Gudiño intervino de forma oportuna para mantener la ventaja.