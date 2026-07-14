Santos Laguna presenta a sus seis refuerzos y cierra plantilla para el Apertura 2026

Santos Laguna oficializó la incorporación de seis futbolistas con los que afrontará el Torneo Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026, en una apuesta por recuperar terreno competitivo luego de varios torneos alejados de los primeros planos de la Liga MX. La presentación se llevó a cabo con la presencia de Alejandro Irarragorri Kalb, presidente del club; Gonzalo Pineda, director de futbol, y el entrenador Renato Paiva, quienes dieron la bienvenida a los jugadores que se integran al proyecto lagunero.

Los nuevos integrantes del plantel son Felipe Sánchez, Franco Pardo, Mauricio Cuevas, Joshua Mancha, Eduardo Aguirre y Diego González. De acuerdo con la directiva, todos se encuentran disponibles para encarar el arranque del campeonato, cuando Santos reciba a Rayados el próximo 18 de julio.

Durante el evento, Irarragorri destacó la disposición de los futbolistas para sumarse a una institución que busca reconstruir su camino deportivo. Señaló que desde el primer contacto mostraron interés por formar parte del proyecto y aseguró que el club trabajará para reflejar en la cancha las expectativas generadas entre la afición. Por su parte, Gonzalo Pineda explicó que la planeación deportiva comenzó desde etapas tempranas del mercado de fichajes, con el objetivo de fortalecer posiciones consideradas prioritarias. El directivo confirmó además que no habrá más incorporaciones, ya que consideran que la plantilla cuenta con los elementos necesarios para competir durante el semestre. La conformación del equipo cobra especial relevancia en una nueva etapa para Grupo Orlegi, que ahora concentra sus esfuerzos en Santos Laguna tras concretar la venta del Atlas. La intención, según explicaron sus dirigentes, es construir un conjunto más sólido, capaz de corregir problemas defensivos que afectaron los resultados recientes. Renato Paiva también se mostró conforme con el trabajo realizado por la directiva. El estratega portugués destacó que, por primera vez en su trayectoria, pudo contar con todos los refuerzos durante la pretemporada, situación que considera fundamental para transmitir conceptos tácticos y acelerar la adaptación de los nuevos jugadores.

El técnico reconoció además la labor de los departamentos de análisis y visoreo, así como la rapidez con la que se cerraron las negociaciones para concretar las llegadas. Paiva recordó que Santos es una institución de alta exigencia y valoró que los refuerzos aceptaran incorporarse pese al momento deportivo que atraviesa el club. Aseguró que la intención es devolver al equipo a los lugares donde históricamente ha competido. Sobre el reto que enfrenta en su primera campaña completa al frente de los Guerreros, señaló que el equipo tendrá una identidad distinta gracias a nuevas ideas de juego y a la llegada de futbolistas que se ajustan a su propuesta. Finalmente, estableció como meta principal pelear por los puestos de clasificación y construir una versión competitiva de Santos Laguna que vuelva a ser protagonista en la Liga MX.