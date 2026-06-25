Santos Laguna amarra a Mauricio Cuevas; el lateral del Galaxy está a un paso de la Liga MX

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    Santos Laguna amarra a Mauricio Cuevas; el lateral del Galaxy está a un paso de la Liga MX
    Los laguneros alcanzaron un acuerdo de principio con Los Angeles Galaxy para fichar al lateral derecho. FOTO.: GETTY IMAGES
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El mexicano de 23 años llegará como refuerzo para el Apertura 2026, a falta de que ambas instituciones cierren los últimos detalles administrativos

Santos Laguna está muy cerca de concretar uno de sus movimientos más importantes rumbo al Apertura 2026. La directiva albiverde alcanzó un acuerdo de principio con Los Angeles Galaxy para incorporar al lateral derecho Mauricio Cuevas, por lo que únicamente restan algunos trámites administrativos para hacer oficial la transferencia en los próximos días.

El defensor mexicano, de 23 años, llega procedente de la Major League Soccer (MLS), donde disputó 12 partidos en la temporada 2026, siete de ellos como titular, además de registrar una asistencia. Aunque su contrato con el Galaxy concluía al finalizar la campaña, el conjunto angelino tenía la posibilidad de extender el vínculo por un año más. Sin embargo, Santos aceleró las negociaciones y logró adelantarse a otros clubes de la Liga MX que también seguían de cerca al futbolista.

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Cuevas debutó con el primer equipo del Galaxy en 2023, pero fue durante la campaña anterior cuando logró consolidarse bajo las órdenes del técnico Greg Vanney, ganando protagonismo como una opción confiable por la banda derecha.

En la temporada 2025, el zaguero participó en 28 encuentros, ocho como titular, con un balance de dos goles y seis asistencias, cifras que despertaron el interés de varios equipos mexicanos. Su capacidad para incorporarse al ataque, generar profundidad y cumplir en labores defensivas lo convirtieron en un elemento atractivo en el mercado. De acuerdo con Transfermarkt, su valor de mercado se sitúa alrededor de los 600 mil dólares.

El traspaso también destaca porque no son habituales las transferencias entre Los Angeles Galaxy y clubes de la Liga MX. Generalmente, las principales ventas del conjunto californiano tienen como destino otras franquicias de la MLS o ligas europeas.

Entre los pocos antecedentes recientes figuran Efraín Álvarez, quien dejó el Galaxy para fichar con Xolos de Tijuana en 2023, y Omar González, que se incorporó al Pachuca en 2015 tras convertirse en uno de los referentes del club angelino.

Con la inminente llegada de Mauricio Cuevas, Santos Laguna busca fortalecer una de las posiciones que más dificultades presentó durante el torneo anterior, confiando en que el joven defensor aporte solidez y proyección ofensiva para apuntalar al equipo en el Apertura 2026.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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