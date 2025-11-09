Santos Laguna cierra el Apertura con triunfo ante Pachuca, pero queda fuera del Play-In
Pese al triunfo, los laguneros quedaron fuera de la siguiente fase del torneo, mientras que los Tuzos enfrentarán a los Pumas en la reclasificación
El Santos Laguna concluyó su participación en el Torneo Apertura 2025 con una victoria por 1-0 sobre el Pachuca, en duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, disputado en el Estadio TSM Corona. El único tanto del encuentro fue obra de Bruno Amione, quien marcó con un remate de cabeza al minuto 57.
El resultado le permitió a los laguneros despedirse con un triunfo frente a su afición, aunque se quedaron a un punto de alcanzar el Play-In. Por su parte, los Tuzos finalizaron en el noveno lugar de la tabla general y enfrentarán a los Pumas de la UNAM en su partido de reclasificación.
El encuentro inició con un ritmo dinámico. Al minuto 12, Fran Villalba probó con un disparo que fue detenido por el arquero Carlos Moreno. Minutos después, Enner Valencia y Víctor Guzmán intentaron abrir el marcador para Pachuca, pero Carlos Acevedo se mostró firme bajo los tres postes. Antes del descanso, Valencia tuvo la más clara para los visitantes con un tiro cruzado que Acevedo rechazó con una gran intervención. La primera mitad terminó sin goles, con ambos equipos disputando la posesión en el medio campo.
En la segunda parte, Santos tomó la iniciativa. Pachuca realizó su primer movimiento al minuto 46, con el ingreso de Israel Nava, pero el control del juego fue de los locales. Al minuto 57, un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda terminó con el cabezazo de Amione, que se convirtió en el 1-0. El defensor argentino volvió a aparecer minutos después con otro intento, aunque su disparo se fue por encima del arco.
Los dirigidos por Nacho Ambriz ajustaron su esquema con los ingresos de Javier Güemez y Cristian Dájome, buscando mantener la posesión y cerrar espacios. En tanto, Pachuca respondió con los cambios de Oussama Idrissi, Jhonder Cádiz y Alan Sánchez, en busca del empate.
En los minutos finales, los Tuzos presionaron con insistencia. Valencia y Cádiz generaron peligro, pero Acevedo volvió a ser determinante para conservar la ventaja. Al 86’, Dájome tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, aunque Moreno atajó su disparo.
Con el pitazo final, Santos Laguna selló su última victoria del torneo, quedando fuera de la fase final por escaso margen. Pachuca, en cambio, tendrá que corregir detalles de cara a su compromiso de Play In ante Pumas, en el que buscará mantener viva su aspiración por llegar a la liguilla del fútbol mexicano.