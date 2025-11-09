Santos Laguna cierra el Apertura con triunfo ante Pachuca, pero queda fuera del Play-In

El Santos Laguna concluyó su participación en el Torneo Apertura 2025 con una victoria por 1-0 sobre el Pachuca, en duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, disputado en el Estadio TSM Corona. El único tanto del encuentro fue obra de Bruno Amione, quien marcó con un remate de cabeza al minuto 57.

El resultado le permitió a los laguneros despedirse con un triunfo frente a su afición, aunque se quedaron a un punto de alcanzar el Play-In. Por su parte, los Tuzos finalizaron en el noveno lugar de la tabla general y enfrentarán a los Pumas de la UNAM en su partido de reclasificación.

El encuentro inició con un ritmo dinámico. Al minuto 12, Fran Villalba probó con un disparo que fue detenido por el arquero Carlos Moreno. Minutos después, Enner Valencia y Víctor Guzmán intentaron abrir el marcador para Pachuca, pero Carlos Acevedo se mostró firme bajo los tres postes. Antes del descanso, Valencia tuvo la más clara para los visitantes con un tiro cruzado que Acevedo rechazó con una gran intervención. La primera mitad terminó sin goles, con ambos equipos disputando la posesión en el medio campo.