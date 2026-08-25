Santos Laguna va por Esteban Lozano: ¿llegará como refuerzo para el Apertura 2026?

Santos Laguna busca alternativas para fortalecer su ataque en el Apertura 2026 y una de las opciones que toma forma es la llegada de Esteban Lozano, delantero que pertenece al Club América y que podría incorporarse al conjunto de Torreón en calidad de préstamo. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, las negociaciones entre ambas instituciones se encuentran avanzadas y el acuerdo contemplaría que Lozano juegue con Santos hasta diciembre de 2026. La operación también podría incluir una opción de compra al término del préstamo.

La incorporación del atacante surge en un momento en el que Santos necesita ampliar sus alternativas en el frente ofensivo. La lesión del argentino Lucas Di Yorio dejó al equipo con una opción menos para la posición de centrodelantero, por lo que la directiva trabaja en la búsqueda de un elemento que pueda integrarse al plantel durante el torneo.

Lozano, de 23 años y con una estatura de 1.90 metros, se formó en las fuerzas básicas del América. Aunque ha tenido participación con el primer equipo, la competencia por un puesto en el ataque le ha dificultado conseguir continuidad. En su etapa con el América registra un gol en siete encuentros. También tuvo experiencia en el futbol español con el Sporting de Gijón B, donde consiguió 14 anotaciones. Posteriormente regresó a México para jugar con Puebla, club con el que disputó 32 partidos y marcó cuatro goles. Ahora, el posible cambio a Santos representaría una oportunidad para que el atacante tenga mayor participación en la Liga MX y pueda continuar con su desarrollo. Para el conjunto lagunero, su llegada significaría sumar un delantero con características distintas y aumentar las opciones disponibles en una zona que ha quedado condicionada por las bajas. El movimiento también se da en medio de un arranque complicado para Santos Laguna. El equipo ha sufrido derrotas frente a Monterrey, Atlas, América, Chivas y Puebla, resultados que lo mantienen sin margen para dejar pasar más jornadas sin encontrar una respuesta.

Ante este panorama, la llegada de Lozano no solo tendría que ver con cubrir la ausencia de Di Yorio, sino con darle al cuerpo técnico una alternativa más para intentar modificar el funcionamiento ofensivo del equipo. Por ahora, Santos Laguna y América no han confirmado públicamente la operación. Si las negociaciones llegan a buen término, Lozano se sumaría al cuadro de la Comarca Lagunera por lo que resta del Apertura 2026, con la posibilidad de que su estancia se prolongue mediante una eventual compra.