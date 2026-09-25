Santos vs Pachuca: Guerreros van por su tercer triunfo al hilo y salir del fondo

Santos Laguna encontró oxígeno y este sábado tendrá opción de confirmar su reacción. Los Guerreros reciben al Pachuca en el Estadio Corona por la Jornada 10 del Apertura 2026 con la mira puesta en encadenar su tercer triunfo consecutivo y abandonar la parte baja de la Liga MX. El cuadro de Renato Paiva llega después de vencer 2-1 a FC Juárez y de firmar una remontada de alto impacto, 3-2 sobre Toluca en el Nemesio Diez.

Santos suma siete puntos tras nueve fechas, con dos victorias, un empate y seis derrotas; ha marcado nueve goles y recibido 15. Ezequiel Bullaude, con tres tantos, y Fran Villalba, autor de gol y asistencia ante los Diablos, han sido claves en el repunte. Paiva pidió mesura después del golpe ante el líder. “Es la segunda victoria seguida, y eso es importante. Pero pies en el suelo, estamos en una construcción de un proceso”, señaló el portugués.

Pachuca llegará a Torreón con cinco partidos sin perder. Los Tuzos son undécimos con 12 unidades, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas. Antes del 2-2 frente a Tijuana, derrotaron de visita 2-0 a Juárez y 3-0 al Atlante. Su gran amenaza es Salomón Rondón, líder de goleo del torneo con 10 anotaciones. Tras rescatar el empate ante Xolos después de ir 0-2, el auxiliar Isidro Sánchez fue autocrítico: “No alcanza con jugar bien solo 45 minutos”. Pachuca deberá sostener su nivel ante un Santos que llega con confianza. En cuanto a las bajas, Santos no contaría con Lucas Di Yorio ni Bruno Amione; Pachuca tiene fuera a Kenedy, Jorge Berlanga, Andrés Arroyo y Alexéi Domínguez.

Las posibles alineaciones apuntan a Santos con Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Emmanuel Echeverría; Facundo Cáseres, Salvador Mariscal; Ezequiel Bullaude, Luis Gómez, Geovanni Pérez; y Esteban Lozano. Pachuca perfila a Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Sergio Rodríguez, Christian Rivera; Alan Bautista, Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi; y Salomón Rondón. El Santos vs Pachuca se jugará este sábado a las 9:05 de la noche, en el Estadio Corona. La transmisión estará disponible por ESPN, Disney+ y ViX.