América Femenil hace historia con nominación al Balón de Oro 2026

La candidatura proyecta a la Liga MX Femenil hacia uno de los mayores escenarios del deporte. A nueve años del arranque de su primer torneo, en 2017, la competencia mexicana coloca a un club junto a las campeonas de España, Alemania, Inglaterra y Francia.

El equipo de Coapa compartirá la disputa con Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes. Es el único representante de México y de Concacaf, además del único conjunto ajeno a Europa en la selección oficial de esta edición.

América Femenil llevó al futbol mexicano a la conversación mundial: este martes fue nominado al premio de Mejor Club Femenino del Año del Balón de Oro 2026. France Football incluyó a las Águilas entre las cinco candidatas al reconocimiento.

El contexto dimensiona el salto: la categoría comenzó a entregarse en 2023 y sus tres primeras ediciones fueron ganadas por instituciones europeas. Barcelona recibió el premio en 2023 y 2024; Arsenal lo conquistó en 2025, después de ganar la Champions League.

Los organizadores destacaron dos conquistas del América como credenciales de su nominación: el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y la Concacaf W Champions Cup. Ambos títulos respaldan el trabajo de su plantel y su lugar entre las candidatas al galardón.

Bajo la dirección de Ángel Villacampa, las azulcremas vencieron a Rayadas por 3-1 global para coronarse en México. Seis días después, el 23 de mayo, derrotaron 5-3 al Washington Spirit en Pachuca y levantaron su primer trofeo internacional.

El equipo añadió en julio el Campeón de Campeonas, tras superar a Tigres en penales. Esa cosecha convierte la nominación en una nueva vitrina para las futbolistas y para un proyecto que amplió sus éxitos del ámbito nacional al continental.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre en Londres, confirmó la UEFA, que coorganiza la gala con France Football. La edición marcará el 70 aniversario del galardón y llevará a la capital inglesa una premiación con presencia azulcrema.

El premio aún está por definirse, pero figurar en esta lista ya otorga al futbol femenil mexicano una exposición mundial respaldada por sus resultados.