Semifinales Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver Toluca vs León y América vs Rayados

La Leagues Cup 2026 tendrá una definición distinta a la de sus últimas ediciones. Por primera vez desde que comenzó el torneo, los cuatro equipos que disputarán las Semifinales pertenecen a la Liga MX, por lo que el campeonato tendrá nuevamente a un club mexicano como protagonista del partido por el título. América, Monterrey, León y Toluca avanzaron entre los ocho mejores y ahora se enfrentarán en dos duelos que definirán a los finalistas. Las Semifinales se disputarán este miércoles 2 de septiembre en Estados Unidos, aunque ningún representante de la MLS estará presente.

AMÉRICA Y RAYADOS, DUELO DE TÉCNICOS El primer boleto a la Final se disputará entre el América de Guillermo Almada y el Monterrey de Matías Almeyda. Las Águilas llegan invictas y tienen la posibilidad de alcanzar por primera vez el partido por el campeonato en la historia de la Leagues Cup. Bajo la dirección del técnico uruguayo, el conjunto capitalino ha combinado jugadores de experiencia con elementos formados en sus fuerzas básicas. En defensa, Sebastián Cáceres es uno de los referentes, mientras que en el mediocampo aparecen Óscar Perea, Raphael Veiga y Alejandro Zendejas.

La responsabilidad ofensiva recae, entre otros, en Brian Rodríguez y Henry Martín, quienes intentarán aprovechar las oportunidades ante una defensa de Monterrey que ha mostrado algunas dificultades en sus encuentros recientes. Los Rayados, dirigidos por Almeyda, buscarán cambiar esa tendencia y llevar el partido a un terreno favorable. Para ello cuentan con futbolistas como Oliver Torres, Diego Rissi, Luca Orellano y Orbelín Pineda en la generación de juego, además del belga Hugo Cuypers como referencia en el ataque.

LEÓN Y TOLUCA, POR OTRA OPORTUNIDAD La segunda Semifinal enfrentará al León y Toluca, dos equipos que buscan regresar a la Final de la competencia. El León ya sabe lo que significa disputar el trofeo. En 2021 conquistó la Leagues Cup después de vencer al Seattle Sounders, y ahora intenta repetir aquella campaña. El conjunto dirigido por Gabriel Gandolfi llegó a esta instancia tras eliminar al Real Salt Lake y mantiene el invicto.

Una de las figuras del cuadro es el colombiano Daniel Arcila, quien encabeza la tabla de goleadores del torneo con cuatro anotaciones. Del otro lado estará el Toluca de Antonio Mohamed, que consiguió su pase a las Semifinales luego de superar al Austin FC. Los Diablos Rojos cuentan con una ofensiva encabezada por Alexis Vega, además del brasileño Helinho y el uruguayo Federico Viñas. A diferencia del León, Toluca perdió un partido durante la fase de grupos, aunque logró mantenerse con vida en la competencia.

UNA FINAL MEXICANA VOLVERÁ A CASA La presencia de cuatro clubes de la Liga MX garantiza que la Final será mexicana, algo que no ocurría desde la edición inaugural de 2019. En aquel torneo, Cruz Azul derrotó 2-1 a Tigres para quedarse con el campeonato. Desde entonces, los equipos de la MLS habían dominado el torneo. Seattle Sounders, Columbus Crew e Inter Miami fueron los campeones de las últimas tres ediciones, mientras que León había sido el último club mexicano en levantar el trofeo. Ahora, América, Monterrey, León y Toluca tienen la posibilidad de cambiar esa tendencia. HORARIOS Y TRANSMISIONES Toluca vs León Miércoles 2 de septiembre, 19:00 horas. Shell Energy Stadium. Transmisión: Apple TV e Imagen Televisión. América vs Monterrey Miércoles 2 de septiembre, 21:00 horas. Dignity Health Sports Park. Transmisión: Apple TV, Imagen Televisión, TUDN y Nu9ve.