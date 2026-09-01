Semifinales Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver Toluca vs León y América vs Rayados

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Semifinales Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver Toluca vs León y América vs Rayados
    La Leagues Cup 2026 tendrá un campeón de México: América, Monterrey, León y Toluca se disputan los dos boletos para la Final. FOTOS: MEXSPORT

El dominio de los clubes de la MLS terminará en 2026, luego de que cuatro equipos mexicanos avanzaran a las Semifinales del torneo binacional

La Leagues Cup 2026 tendrá una definición distinta a la de sus últimas ediciones. Por primera vez desde que comenzó el torneo, los cuatro equipos que disputarán las Semifinales pertenecen a la Liga MX, por lo que el campeonato tendrá nuevamente a un club mexicano como protagonista del partido por el título.

América, Monterrey, León y Toluca avanzaron entre los ocho mejores y ahora se enfrentarán en dos duelos que definirán a los finalistas. Las Semifinales se disputarán este miércoles 2 de septiembre en Estados Unidos, aunque ningún representante de la MLS estará presente.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/erik-lira-al-monaco-cruz-azul-confirma-que-la-negociacion-esta-casi-cerrada-PJ23196238

AMÉRICA Y RAYADOS, DUELO DE TÉCNICOS

El primer boleto a la Final se disputará entre el América de Guillermo Almada y el Monterrey de Matías Almeyda. Las Águilas llegan invictas y tienen la posibilidad de alcanzar por primera vez el partido por el campeonato en la historia de la Leagues Cup.

Bajo la dirección del técnico uruguayo, el conjunto capitalino ha combinado jugadores de experiencia con elementos formados en sus fuerzas básicas. En defensa, Sebastián Cáceres es uno de los referentes, mientras que en el mediocampo aparecen Óscar Perea, Raphael Veiga y Alejandro Zendejas.

La responsabilidad ofensiva recae, entre otros, en Brian Rodríguez y Henry Martín, quienes intentarán aprovechar las oportunidades ante una defensa de Monterrey que ha mostrado algunas dificultades en sus encuentros recientes.

Los Rayados, dirigidos por Almeyda, buscarán cambiar esa tendencia y llevar el partido a un terreno favorable. Para ello cuentan con futbolistas como Oliver Torres, Diego Rissi, Luca Orellano y Orbelín Pineda en la generación de juego, además del belga Hugo Cuypers como referencia en el ataque.

LEÓN Y TOLUCA, POR OTRA OPORTUNIDAD

La segunda Semifinal enfrentará al León y Toluca, dos equipos que buscan regresar a la Final de la competencia.

El León ya sabe lo que significa disputar el trofeo. En 2021 conquistó la Leagues Cup después de vencer al Seattle Sounders, y ahora intenta repetir aquella campaña. El conjunto dirigido por Gabriel Gandolfi llegó a esta instancia tras eliminar al Real Salt Lake y mantiene el invicto.

Una de las figuras del cuadro es el colombiano Daniel Arcila, quien encabeza la tabla de goleadores del torneo con cuatro anotaciones.

Del otro lado estará el Toluca de Antonio Mohamed, que consiguió su pase a las Semifinales luego de superar al Austin FC. Los Diablos Rojos cuentan con una ofensiva encabezada por Alexis Vega, además del brasileño Helinho y el uruguayo Federico Viñas.

A diferencia del León, Toluca perdió un partido durante la fase de grupos, aunque logró mantenerse con vida en la competencia.

UNA FINAL MEXICANA VOLVERÁ A CASA

La presencia de cuatro clubes de la Liga MX garantiza que la Final será mexicana, algo que no ocurría desde la edición inaugural de 2019. En aquel torneo, Cruz Azul derrotó 2-1 a Tigres para quedarse con el campeonato.

Desde entonces, los equipos de la MLS habían dominado el torneo. Seattle Sounders, Columbus Crew e Inter Miami fueron los campeones de las últimas tres ediciones, mientras que León había sido el último club mexicano en levantar el trofeo.

Ahora, América, Monterrey, León y Toluca tienen la posibilidad de cambiar esa tendencia.

HORARIOS Y TRANSMISIONES

Toluca vs León

Miércoles 2 de septiembre, 19:00 horas.

Shell Energy Stadium.

Transmisión: Apple TV e Imagen Televisión.

América vs Monterrey

Miércoles 2 de septiembre, 21:00 horas.

Dignity Health Sports Park.

Transmisión: Apple TV, Imagen Televisión, TUDN y Nu9ve.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leagues Cup
Previa

Localizaciones


Houston

Organizaciones


Club América
León FC
Rayados del Monterrey

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Otro remedio

Otro remedio
NosotrAs: El deber ser y poder elegir

NosotrAs: El deber ser y poder elegir
Se espera un cierre de filas en torno a la mandataria por parte del oficialismo, en respaldo a su gestión.

Llega Claudia Sheinbaum a su segundo informe con alta aprobación, mejora en seguridad, pero bajo un entorno político ríspido
Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” o “R5”, señalado como líder del Cártel de Los Reyes, fue abatido durante un operativo en Tocumbo, Michoacán.

García Harfuch confirma el abatimiento de ‘El Güicho’ o ‘R5’, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán
Amigos de Andy (En imagen) fundaron empresa en gestión de AMLO. Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño son socios de JDBL y Compañía desde julio del 2020 y dedicada invertir en puertos y combustibles; ambos acudieron al cónclave con Andy.

Amigos de ‘Andy’ López fundaron JDBL y Compañía durante el gobierno de AMLO
Las familias de la Ciudad de México ya pueden solicitar Mi Beca para Empezar para el ciclo escolar 2026-2027.

Mi Beca para Empezar 2026-2027: abre registro en CDMX y estos son los montos que recibirán estudiantes
Te decimos si hay puentes oficiales en septiembre de 2026 en México. Conoce los días de descanso obligatorios de la LFT y las fechas clave de la SEP.

¿Habrá puentes en septiembre 2026?... esto dice la Ley Federal del Trabajo y la SEP
Verdad. John Galliano reconoció el daño causado por sus declaraciones del pasado y lamentó que la exposición no pueda realizarse en este momento.

¿Y el tema de la MET Gala? El Met cancela la exposición de John Galliano prevista para 2027