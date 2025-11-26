Se venden casi dos millones de boletos para la Copa Mundial de la FIFA; inicia tercera fase el 11 de diciembre

Fútbol
/ 26 noviembre 2025
    Se venden casi dos millones de boletos para la Copa Mundial de la FIFA; inicia tercera fase el 11 de diciembre
    Casi dos millones de boletos ya están vendidos para la Copa Mundial de la FIFA, y el 11 de diciembre inicia la Fase 3 con solicitudes para partidos específicos tras el sorteo final. FOTO: ESPECIAL

La FIFA confirmó que la fase de Sorteo de Selección Aleatoria abrirá del 11 de diciembre al 13 de enero, luego del sorteo final del Mundial 2026 que se celebrará este 5 de diciembre

La demanda por boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa creciendo a nivel global.

La organización reveló que casi dos millones de entradas se han vendido durante las dos primeras fases de comercialización, con aficionados de 212 países y territorios asegurando su lugar en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los seguidores de los tres países anfitriones han sido quienes más boletos compraron hasta ahora, seguidos por fanáticos de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia, en ese orden.

TE PUEDE INTERESAR: Victory Prize 2025: Del Toro, Carrillo y Acevedo se llevan los premios principales en la gala de CDMX

El interés se ha intensificado en la antesala del sorteo final del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, tras el cual se publicará el calendario completo de partidos.

COPA DEL MUNDO 2026: INICIA LA TERCERA FASE DE VENTA DE BOLETOS

La Fase 3 de venta de entradas, conocida como Sorteo de Selección Aleatoria, abrirá su periodo de inscripción el 11 de diciembre a las 11 de la mañana y concluirá el 13 de enero a la misma hora.

Esta será la primera etapa en la que los aficionados podrán solicitar entradas para partidos individuales, ya conociendo los emparejamientos y equipos clasificados para la fase de grupos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, celebró la respuesta del público mundial: “felicitaciones a quienes ya aseguraron sus asientos, y para aquellos que no lo han logrado, una nueva oportunidad comienza el 11 de diciembre”.

La demanda por boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa creciendo a nivel global.

La organización reveló que casi dos millones de entradas se han vendido durante las dos primeras fases de comercialización, con aficionados de 212 países y territorios asegurando su lugar en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los seguidores de los tres países anfitriones han sido quienes más boletos compraron hasta ahora, seguidos por fanáticos de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia, en ese orden.

TE PUEDE INTERESAR: Victory Prize 2025: Del Toro, Carrillo y Acevedo se llevan los premios principales en la gala de CDMX

El interés se ha intensificado en la antesala del sorteo final del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, tras el cual se publicará el calendario completo de partidos.

COPA DEL MUNDO 2026: INICIA LA TERCERA FASE DE VENTA DE BOLETOS

La Fase 3 de venta de entradas, conocida como Sorteo de Selección Aleatoria, abrirá su periodo de inscripción el 11 de diciembre a las 11 de la mañana y concluirá el 13 de enero a la misma hora.

Esta será la primera etapa en la que los aficionados podrán solicitar entradas para partidos individuales, ya conociendo los emparejamientos y equipos clasificados para la fase de grupos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, celebró la respuesta del público mundial: “felicitaciones a quienes ya aseguraron sus asientos, y para aquellos que no lo han logrado, una nueva oportunidad comienza el 11 de diciembre”.

Por su parte, Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial 2026, destacó que con 42 selecciones clasificadas hasta el momento, se vive una etapa de máxima expectación: “con menos de 200 días para el partido inaugural en la Ciudad de México, estamos listos para recibir a los aficionados en el torneo más grande hasta la fecha”.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO ALEATORIO PARA LOS BOLETOS DEL MUNDIAL?

Los aficionados deberán ingresar a FIFA.com/entradas, iniciar sesión con su FIFA ID o crear uno nuevo, y seleccionar partidos, categorías y número de entradas que desean comprar, siempre sujeto a disponibilidad y restricciones aplicables.

El momento en que se realice la solicitud dentro del periodo de inscripción no influye en las probabilidades de éxito.

Las solicitudes aprobadas, total o parcialmente, recibirán confirmación vía correo electrónico y el cobro automático se realizará en febrero.

Los aficionados también podrán solicitar entradas para la categoría de Aficionados AMP, destinadas a seguidores certificados por sus Asociaciones Miembro, así como paquetes de hospitalidad oficial ya disponibles en FIFA.com/hospitality a través de On Location.

Por su parte, Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial 2026, destacó que con 42 selecciones clasificadas hasta el momento, se vive una etapa de máxima expectación: “con menos de 200 días para el partido inaugural en la Ciudad de México, estamos listos para recibir a los aficionados en el torneo más grande hasta la fecha”.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO ALEATORIO PARA LOS BOLETOS DEL MUNDIAL?

Los aficionados deberán ingresar a FIFA.com/entradas, iniciar sesión con su FIFA ID o crear uno nuevo, y seleccionar partidos, categorías y número de entradas que desean comprar, siempre sujeto a disponibilidad y restricciones aplicables.

El momento en que se realice la solicitud dentro del periodo de inscripción no influye en las probabilidades de éxito.

Las solicitudes aprobadas, total o parcialmente, recibirán confirmación vía correo electrónico y el cobro automático se realizará en febrero.

Los aficionados también podrán solicitar entradas para la categoría de Aficionados AMP, destinadas a seguidores certificados por sus Asociaciones Miembro, así como paquetes de hospitalidad oficial ya disponibles en FIFA.com/hospitality a través de On Location.

Temas


Boletos
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


ZURICH

Personajes


Gianni Infantino

Organizaciones


FIFA

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025
La Pensión Vitalicia del IMSS es una modalidad garantizada por una aseguradora que te brinda un pago mensual de por vida.

¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025