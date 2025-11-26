Se venden casi dos millones de boletos para la Copa Mundial de la FIFA; inicia tercera fase el 11 de diciembre

La demanda por boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa creciendo a nivel global. La organización reveló que casi dos millones de entradas se han vendido durante las dos primeras fases de comercialización, con aficionados de 212 países y territorios asegurando su lugar en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Los seguidores de los tres países anfitriones han sido quienes más boletos compraron hasta ahora, seguidos por fanáticos de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia, en ese orden. TE PUEDE INTERESAR: Victory Prize 2025: Del Toro, Carrillo y Acevedo se llevan los premios principales en la gala de CDMX El interés se ha intensificado en la antesala del sorteo final del Mundial 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre, tras el cual se publicará el calendario completo de partidos. COPA DEL MUNDO 2026: INICIA LA TERCERA FASE DE VENTA DE BOLETOS La Fase 3 de venta de entradas, conocida como Sorteo de Selección Aleatoria, abrirá su periodo de inscripción el 11 de diciembre a las 11 de la mañana y concluirá el 13 de enero a la misma hora. Esta será la primera etapa en la que los aficionados podrán solicitar entradas para partidos individuales, ya conociendo los emparejamientos y equipos clasificados para la fase de grupos. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, celebró la respuesta del público mundial: “felicitaciones a quienes ya aseguraron sus asientos, y para aquellos que no lo han logrado, una nueva oportunidad comienza el 11 de diciembre”.

Por su parte, Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial 2026, destacó que con 42 selecciones clasificadas hasta el momento, se vive una etapa de máxima expectación: “con menos de 200 días para el partido inaugural en la Ciudad de México, estamos listos para recibir a los aficionados en el torneo más grande hasta la fecha”. ¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO ALEATORIO PARA LOS BOLETOS DEL MUNDIAL? Los aficionados deberán ingresar a FIFA.com/entradas, iniciar sesión con su FIFA ID o crear uno nuevo, y seleccionar partidos, categorías y número de entradas que desean comprar, siempre sujeto a disponibilidad y restricciones aplicables. El momento en que se realice la solicitud dentro del periodo de inscripción no influye en las probabilidades de éxito. Las solicitudes aprobadas, total o parcialmente, recibirán confirmación vía correo electrónico y el cobro automático se realizará en febrero. Los aficionados también podrán solicitar entradas para la categoría de Aficionados AMP, destinadas a seguidores certificados por sus Asociaciones Miembro, así como paquetes de hospitalidad oficial ya disponibles en FIFA.com/hospitality a través de On Location.