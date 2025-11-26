Victory Prize 2025: Del Toro, Carrillo y Acevedo se llevan los premios principales en la gala de CDMX

La noche de este martes se celebró en la capital del país la ceremonia 2025 de los Victory Prize México, una gala destinada a reconocer la excelencia deportiva y a los atletas que han marcado diferencia dentro y fuera de las competencias.

Entre los galardonados principales destacaron Isaac del Toro, Donovan Carrillo y Yareli Acevedo, figuras que representan el presente y futuro del deporte nacional.

El evento reunió a referentes, especialistas y líderes deportivos, consolidándose como una plataforma que impulsa y visibiliza a disciplinas más allá del foco tradicional mediático.

TE PUEDE INTERESAR: Futuro prometedor para Dinos de Saltillo: Kalil y Griffin revolucionan la LFA con inversión de 100 millones

La edición de este año confirmó la relevancia del reconocimiento en el calendario deportivo y el interés por celebrar historias que inspiran a nuevas generaciones.

DEL TORO, FIGURA DEL AÑO

El ciclista bajacaliforniano Isaac del Toro, uno de los nombres más destacados del deporte mexicano en el circuito internacional, recibió uno de los premios más importantes de la noche gracias a su temporada sobresaliente y su consolidación como referente del ciclismo mundial.