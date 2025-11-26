Victory Prize 2025: Del Toro, Carrillo y Acevedo se llevan los premios principales en la gala de CDMX

Deportes
26 noviembre 2025
    Victory Prize 2025: Del Toro, Carrillo y Acevedo se llevan los premios principales en la gala de CDMX
    Isaac del Toro fue uno de los grandes protagonistas de la gala Victory Prize 2025 en la CDMX. FOTO: ESPECIAL

La gala celebrada este martes en la Ciudad de México reconoció a lo más destacado del deporte nacional, donde también fue premiada la Selección Femenil de Flag Football

La noche de este martes se celebró en la capital del país la ceremonia 2025 de los Victory Prize México, una gala destinada a reconocer la excelencia deportiva y a los atletas que han marcado diferencia dentro y fuera de las competencias.

Entre los galardonados principales destacaron Isaac del Toro, Donovan Carrillo y Yareli Acevedo, figuras que representan el presente y futuro del deporte nacional.

El evento reunió a referentes, especialistas y líderes deportivos, consolidándose como una plataforma que impulsa y visibiliza a disciplinas más allá del foco tradicional mediático.

TE PUEDE INTERESAR: Futuro prometedor para Dinos de Saltillo: Kalil y Griffin revolucionan la LFA con inversión de 100 millones

La edición de este año confirmó la relevancia del reconocimiento en el calendario deportivo y el interés por celebrar historias que inspiran a nuevas generaciones.

DEL TORO, FIGURA DEL AÑO

El ciclista bajacaliforniano Isaac del Toro, uno de los nombres más destacados del deporte mexicano en el circuito internacional, recibió uno de los premios más importantes de la noche gracias a su temporada sobresaliente y su consolidación como referente del ciclismo mundial.

Del Toro continúa acumulando reconocimientos tras un año de impacto histórico, respaldado por podios internacionales y creciente protagonismo en su disciplina.

DONOVAN CARRILLO, ATLETA DE RESILIENCIA

Otro de los premiados fue Donovan Carrillo, quien fue distinguido por su capacidad de reinvención y su regreso exitoso al patinaje artístico competitivo.

Su reconocimiento se otorgó en la categoría asociada al “Comeback del año”, destacando su disciplina, constancia y perseverancia luego de superar etapas de recuperación y desafíos profesionales.

YARELI ACEVEDO, UNA PROMESA EN ASCENSO

La ciclista Yareli Acevedo fue galardonada como “Promesa del año”, distinción que subraya su acelerado crecimiento dentro del ciclismo de pista, donde se ha convertido en una figura con proyección internacional.

Su reconocimiento confirma el empuje que el deporte femenino mexicano ha logrado en los últimos años, impulsado por talento joven y ambicioso.

SELECCIÓN FLAG FEMENIL, BRILLAN CON PREMIO

Quienes también sacaron la casta gracias a su gran año, fue la Selección Femenil de Flag Football.

Las chicas, encabezadas por Diana Flores e impulsadas por el proyecto de la saltillese Pamela Reyes se llevaron el galardón de “Comeback” por el gran 2025 que forjaron a nivel internacional.

Instagram

¿CÓMO SURGIERON LOS VICTORY PRIZE?

Los Victory Prize nacieron como una iniciativa impulsada por FCO Group, con la intención de rendir tributo a las figuras del deporte mexicano que destacan tanto por su rendimiento como por su impacto social y humano.

La filosofía del premio busca honrar historias de esfuerzo, disciplina, superación y liderazgo, además de promover valores que inspiren a nuevas generaciones.

Su visión inclusiva reconoce atletas, equipos, entrenadores, campañas deportivas y proyectos que transforman positivamente el panorama deportivo nacional.

La ceremonia confirmó la necesidad de abrir espacios que celebren la diversidad deportiva en México, con atletas que compiten al más alto nivel en disciplinas tradicionalmente menos mediáticas.

La presencia de Del Toro, Carrillo y Acevedo simboliza un cambio generacional y la consolidación de talentos que proyectan a México hacia escenarios internacionales con orgullo.

Los Victory Prize se afianzan como una plataforma que reconoce el impacto más allá de los resultados y que fortalece el espíritu deportivo del país.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

