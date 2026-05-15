¿Se visten de Águilas? El plan del América para fichar a Juan Brunetta y Nelson Deossa

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    ¿Se visten de Águilas? El plan del América para fichar a Juan Brunetta y Nelson Deossa
    Juan Brunetta tiene contrato con Tigres hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que Nelson Deossa firmó con el Real Betis hasta 2030. FOTOS: ESPECIAL

El club analiza refuerzos de alto impacto para el Apertura 2026, con los atacantes de Tigres y Real Betis, respectivamente, como nombres en agenda

El mercado de fichajes comienza a tomar temperatura en la Liga MX y el Club América ya tendría en la mira dos nombres de peso para reforzar su mediocampo ofensivo rumbo al Apertura 2026: Juan Brunetta, actual jugador de Tigres de la UANL, y Nelson Deossa, futbolista colombiano del Real Betis de España.

Sin embargo, aunque ambos perfiles gustan en Coapa, el panorama económico podría definir cuál de los dos caminos es realmente viable para las Águilas.

América sigue de cerca a los dos mediocampistas, pero la diferencia entre ambas operaciones es considerable.

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Deossa aparece como el fichaje más complejo, debido a que el Real Betis pagó una cifra cercana a los 13 millones de euros por su llegada desde Rayados de Monterrey y lo firmó hasta 2030, lo que elevaría cualquier negociación a montos difíciles de asumir para el conjunto azulcrema.

El colombiano, que dejó una buena impresión en su paso por la Liga MX con Pachuca y Rayados de Monterrey, también estaría en la órbita de clubes como Tigres, River Plate y Flamengo, por lo que América no sólo tendría que competir contra el alto precio de su carta, sino también contra otros equipos con interés formal o seguimiento cercano.

En ese escenario, Juan Brunetta surge como una opción más accesible para las Águilas. El argentino ya conoce el futbol mexicano, ha sido figura con Santos Laguna y Tigres, y su valor de mercado luce más manejable que el de Deossa.

Aun así, su salida tampoco sería sencilla: tiene contrato vigente con Tigres hasta diciembre de 2027 y el club felino no estaría obligado a venderlo.

El interés por Brunetta creció después de que distintos reportes señalaran que el argentino habría borrado referencias a Tigres en sus redes sociales, situación que alimentó los rumores sobre una posible salida tras la eliminación felina en la Liguilla.

Además, el mediocampista sería del gusto de la directiva americanista por su capacidad para jugar entre líneas, asistir, llegar al área y asumir un rol creativo en tres cuartos de cancha.

Para América, la búsqueda de un futbolista con desequilibrio interior responde a la necesidad de mantener una plantilla competitiva tras varios torneos en la pelea por el título.

Brunetta ofrecería una adaptación casi inmediata al ritmo de la Liga MX, mientras que Deossa representaría una apuesta de mayor costo y con negociación internacional de por medio.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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