Sergio Ramos llama ‘vende humo’ a Tato Noriega tras polémica por los Grammy en Rayados

Sergio Ramos encendió una nueva controversia relacionada con su paso por Rayados de Monterrey al responder de forma directa a las declaraciones de José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo del club, quien recientemente habló públicamente sobre la participación de Ramos en los Premios Grammy durante la temporada del equipo en la Liga MX.

En una entrevista concedida por Noriega a RG La Deportiva, el directivo aseguró que ciertas actividades extradeportivas de Ramos, como su incursión en la música y su presencia en los Grammy, donde incluso entregó un premio, “no estaban planificadas” y surgieron de manera inesperada, admitiendo que fue informado en el momento en que el jugador solicitó el permiso correspondiente.

Según Noriega, aquello “no generó un problema” pero “pudo haber sido en un momento no ideal o no oportuno”.

