Sergio Ramos llama ‘vende humo’ a Tato Noriega tras polémica por los Grammy en Rayados

/ 19 febrero 2026
    Sergio Ramos respondió en redes sociales a Tato Noriega, presidente de Rayados, luego de la controversia por su asistencia a los Grammy durante su etapa con Monterrey. FOTO: RAYADOS DE MONTERREY

El exdefensa del Monterrey aseguró que el propio presidente deportivo le dio permiso para asistir a los Premios en plena temporada de la Liga MX

Sergio Ramos encendió una nueva controversia relacionada con su paso por Rayados de Monterrey al responder de forma directa a las declaraciones de José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo del club, quien recientemente habló públicamente sobre la participación de Ramos en los Premios Grammy durante la temporada del equipo en la Liga MX.

En una entrevista concedida por Noriega a RG La Deportiva, el directivo aseguró que ciertas actividades extradeportivas de Ramos, como su incursión en la música y su presencia en los Grammy, donde incluso entregó un premio, “no estaban planificadas” y surgieron de manera inesperada, admitiendo que fue informado en el momento en que el jugador solicitó el permiso correspondiente.

Según Noriega, aquello “no generó un problema” pero “pudo haber sido en un momento no ideal o no oportuno”.

La respuesta de Ramos no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el defensa, quien ya no forma parte de Rayados desde diciembre de 2025, arremetió con dureza contra las declaraciones del dirigente regiomontano.

En su mensaje, Ramos afirmó que fue el propio Tato quien le otorgó el permiso para asistir a los Grammy, y le pidió dejar de “vender humo” y hablar con la prensa sobre lo sucedido.

“El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya.

“Permiso también le dio a otros jugadores, pero eso no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. ¡Arriba el Monterrey!”, escribió Ramos en su perfil oficial.

Las declaraciones de Ramos reflejan una tensión latente entre el exjugador y la directiva, que se suma a la discusión sobre su rendimiento y sus actividades fuera del terreno de juego durante su estadía en México.

Aunque Noriega trató de enmarcar su comentario como una explicación general, la respuesta del español generó un debate más amplio sobre la comunicación interna del club y la relación con sus figuras.

Ramos jugó con Rayados durante casi un año, disputando varios encuentros pero sin concretar títulos.

