Sergio Ramos se despide de Rayados y confirma su salida definitiva de la Liga MX

Sergio Ramos puso punto final a su aventura en la Liga MX.

Este domingo, el zaguero español utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de Rayados de Monterrey y de México, luego de confirmarse su salida del club regiomontano y dejar claro que no volverá a jugar en el futbol mexicano.

A través de un mensaje cargado de gratitud y nostalgia, el excapitán del Real Madrid agradeció a la institución, a sus compañeros, a la afición y al país por el recibimiento que tuvo desde su llegada.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

Ramos destacó que su paso por Monterrey representó una etapa especial en su carrera, marcada por nuevas experiencias, liderazgo dentro del vestidor y una conexión directa con los seguidores albiazules.

El defensor español arribó a Rayados a inicios de 2025 como uno de los fichajes más mediáticos en la historia de la Liga MX.

Su contratación generó expectativa internacional y, desde sus primeros partidos, asumió un rol protagónico tanto dentro como fuera del campo, portando el gafete de capitán y siendo una de las voces de peso en el plantel.