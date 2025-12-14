Sergio Ramos se despide de Rayados y confirma su salida definitiva de la Liga MX

/ 14 diciembre 2025
    Sergio Ramos se despide de Rayados y confirma su salida definitiva de la Liga MX
    Sergio Ramos se despidió de Rayados y de México con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, confirmando su salida definitiva de la Liga MX. FOTO: EFE

El defensor español publicó un emotivo mensaje en redes sociales para cerrar su etapa en Monterrey y agradecer a México tras su breve, pero mediático paso por el futbol mexicano

Sergio Ramos puso punto final a su aventura en la Liga MX.

Este domingo, el zaguero español utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de Rayados de Monterrey y de México, luego de confirmarse su salida del club regiomontano y dejar claro que no volverá a jugar en el futbol mexicano.

A través de un mensaje cargado de gratitud y nostalgia, el excapitán del Real Madrid agradeció a la institución, a sus compañeros, a la afición y al país por el recibimiento que tuvo desde su llegada.

Ramos destacó que su paso por Monterrey representó una etapa especial en su carrera, marcada por nuevas experiencias, liderazgo dentro del vestidor y una conexión directa con los seguidores albiazules.

El defensor español arribó a Rayados a inicios de 2025 como uno de los fichajes más mediáticos en la historia de la Liga MX.

Su contratación generó expectativa internacional y, desde sus primeros partidos, asumió un rol protagónico tanto dentro como fuera del campo, portando el gafete de capitán y siendo una de las voces de peso en el plantel.

Durante su estancia en Monterrey, Ramos disputó más de 30 partidos oficiales entre Liga MX, Leagues Cup, Concacaf Champions Cup y el Mundial de Clubes, además de aportar goles y experiencia en instancias decisivas.

Sin embargo, tras la eliminación de Rayados en las Semifinales del Apertura 2025, el club y el jugador optaron por no extender su vínculo.

En su mensaje de despedida, Ramos subrayó el cariño recibido por la afición regiomontana y aseguró que siempre recordará con orgullo su paso por Monterrey, dejando la puerta cerrada a un posible regreso al futbol mexicano.

“Siempre llevaré a Rayados y a México en el corazón”, expresó el central en su publicación.

Con esta decisión, Sergio Ramos cierra definitivamente su etapa en la Liga MX.

Aunque aún no ha confirmado cuál será su próximo destino, su salida marca el final de uno de los capítulos más mediáticos que ha vivido el futbol mexicano en los últimos años.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

