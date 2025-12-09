‘Siempre diré con orgullo ‘¡Arriba el Monterrey!’’: Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje

Sergio Ramos puso fin este martes a su etapa con Rayados de Monterrey, luego de publicar en sus redes sociales una despedida en la que agradeció al club, a sus compañeros y a la afición por el apoyo recibido desde su llegada en febrero de 2025.

El exdefensor del Real Madrid cerró así una aventura que lo llevó a disputar competencias nacionales e internacionales, portar el brazalete de capitán y convertirse en uno de los líderes del vestuario albiazul.

En su comunicado, Ramos compartió un mensaje cargado de nostalgia por su paso por el Gigante de Acero. A continuación, la cita textual completa tal como la redactó el español:

TE PUEDE INTERESAR: ¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

“Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa.

“Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3 mil minutos, ocho goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras.

“Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad.

“Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo ‘¡Arriba el Monterrey!’”.