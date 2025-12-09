‘Siempre diré con orgullo ‘¡Arriba el Monterrey!’’: Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje

    ‘Siempre diré con orgullo ‘¡Arriba el Monterrey!’’: Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje
    Sergio Ramos agradeció a la afición de Rayados y aseguró que siempre llevará con orgullo su etapa en Monterrey. FOTO: MEXSPORT

Ramos hizo oficial su salida de Rayados con un mensaje emotivo en el que recordó su liderazgo, sus 34 partidos, y los 8 goles que marcó durante su paso en la Liga MX

Sergio Ramos puso fin este martes a su etapa con Rayados de Monterrey, luego de publicar en sus redes sociales una despedida en la que agradeció al club, a sus compañeros y a la afición por el apoyo recibido desde su llegada en febrero de 2025.

El exdefensor del Real Madrid cerró así una aventura que lo llevó a disputar competencias nacionales e internacionales, portar el brazalete de capitán y convertirse en uno de los líderes del vestuario albiazul.

En su comunicado, Ramos compartió un mensaje cargado de nostalgia por su paso por el Gigante de Acero. A continuación, la cita textual completa tal como la redactó el español:

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

“Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa.

“Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3 mil minutos, ocho goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras.

“Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad.

“Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo ‘¡Arriba el Monterrey!’”.

Instagram

La salida de Ramos llega días después de la eliminación de Rayados en las semifinales del Apertura 2025, lo que marcó su último partido como jugador del equipo regiomontano.

Aunque el club buscaba extender su estadía, el propio defensor confirmó que no continuaría para el primer semestre de 2026.

ASÍ LE FUE A RAMOS CON RAYADOS

El español respaldó su liderazgo con números destacados para un defensa central: 34 partidos oficiales disputados en Liga MX, Leagues Cup, Concacaf Champions Cup y el Mundial de Clubes; más de 3 mil minutos en cancha, siendo uno de los jugadores con mayor regularidad del plantel, y ocho goles anotados, varios de ellos en pelota parada, donde se mantuvo como una de las principales armas ofensivas del equipo.

Ramos también fue el capitán albiazul durante el debut del club en el nuevo formato del Mundial de Clubes, torneo en el que los Rayados avanzaron hasta la fase de Cuartos de Final y donde el español firmó una de sus actuaciones más destacadas.

Con este mensaje, Sergio Ramos cierra de manera oficial su capítulo con Monterrey, dejando abierta la incógnita sobre cuál será el siguiente paso en su carrera, pero llevándose el reconocimiento de la afición que lo adoptó como uno de los suyos.

