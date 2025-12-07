Sergio Ramos se despide de Rayados tras eliminación ante Toluca en el Apertura 2025

La etapa de Sergio Ramos en el futbol mexicano llegó a su fin este sábado en el Estadio Nemesio Diez, donde Rayados de Monterrey quedó eliminado del Apertura 2025 tras caer 3-2 ante Toluca en la Vuelta de las Semifinales de la Liga MX. El resultado dejó el marcador global empatado, pero la mejor posición de los Diablos Rojos en la tabla general selló su pase a la Final y marcó el último partido del defensor español con el club regiomontano.

Al término del encuentro, Sergio Ramos fue abordado por TUDN y no dejó lugar a dudas sobre su futuro. El zaguero confirmó que el duelo ante Toluca fue el cierre de su ciclo con Rayados, descartando su continuidad para el primer semestre de 2026. Con ello, concluye una breve pero intensa experiencia del exjugador de Real Madrid, Sevilla y PSG en la Liga MX.

Respecto a la eliminación, el central reconoció el golpe que representa quedarse a un paso de la Final, aunque hizo un análisis puntual del desarrollo del partido. Ramos señaló que el primer tiempo condicionó la serie, al considerar que el equipo cedió terreno y ritmo, mientras que destacó la reacción mostrada tras el descanso, cuando Monterrey logró competir de otra forma en el trámite del juego.