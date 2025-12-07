Sergio Ramos se despide de Rayados tras eliminación ante Toluca en el Apertura 2025

Fútbol
/ 7 diciembre 2025
    Sergio Ramos se despide de Rayados tras eliminación ante Toluca en el Apertura 2025
    Sergio Ramos se despide de Monterrey tras una temporada que incluyó Liga MX y torneos internacionales. FOTO: MEXPSORT

La derrota de Monterrey en las Semifinales significó la eliminación del equipo regiomontano y el último partido del español en la Liga MX, quien confirmó su salida tras el encuentro

La etapa de Sergio Ramos en el futbol mexicano llegó a su fin este sábado en el Estadio Nemesio Diez, donde Rayados de Monterrey quedó eliminado del Apertura 2025 tras caer 3-2 ante Toluca en la Vuelta de las Semifinales de la Liga MX. El resultado dejó el marcador global empatado, pero la mejor posición de los Diablos Rojos en la tabla general selló su pase a la Final y marcó el último partido del defensor español con el club regiomontano.

Al término del encuentro, Sergio Ramos fue abordado por TUDN y no dejó lugar a dudas sobre su futuro. El zaguero confirmó que el duelo ante Toluca fue el cierre de su ciclo con Rayados, descartando su continuidad para el primer semestre de 2026. Con ello, concluye una breve pero intensa experiencia del exjugador de Real Madrid, Sevilla y PSG en la Liga MX.

Respecto a la eliminación, el central reconoció el golpe que representa quedarse a un paso de la Final, aunque hizo un análisis puntual del desarrollo del partido. Ramos señaló que el primer tiempo condicionó la serie, al considerar que el equipo cedió terreno y ritmo, mientras que destacó la reacción mostrada tras el descanso, cuando Monterrey logró competir de otra forma en el trámite del juego.

El duelo fue tenso de principio a fin. Toluca, empujado por su gente, encontró goles oportunos y resistió la presión final del conjunto regiomontano, que buscó hasta el último minuto el tanto que le diera el boleto. Sin embargo, el criterio de desempate por posición en la tabla terminó favoreciendo al cuadro escarlata, que ahora buscará el campeonato.

Con este partido, Sergio Ramos cierra su paso por Rayados, equipo al que llegó a inicios de 2025 para disputar el Clausura 2025. En ese torneo, curiosamente, también fue Toluca el rival que frenó sus aspiraciones, al eliminar a Monterrey en los Cuartos de Final. A nivel internacional, el equipo quedó fuera de la Copa de Campeones de Concacaf tras perder frente a Vancouver Whitecaps.

Uno de los episodios más relevantes del defensor español con el club se dio en el verano durante el Mundial de Clubes 2025, donde Rayados superó la Fase de Grupos y compitió en Octavos de Final ante Borussia Dortmund, encuentro que terminó con derrota 2-1. Ese torneo dejó algunas de las actuaciones más sólidas de Ramos con la camiseta albiazul.

Así, la eliminación ante Toluca no solo cerró el camino de Rayados en el Apertura 2025, sino también el capítulo de Sergio Ramos en el futbol mexicano, una experiencia corta que quedó marcada por partidos de alto perfil y una salida en Semifinales de la Liga MX.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

