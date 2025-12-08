¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
La inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca, exhibe una brecha marcada entre los precios oficiales de FIFA y el mercado de reventa
La inauguración del Mundial 2026 todavía está a meses de distancia, pero el costo de los boletos ya se convirtió en un tema central para la afición. El partido entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, muestra una radiografía clara del fenómeno de especulación que rodea al torneo: precios que superan con facilidad el rango oficial establecido por FIFA.
La imagen que circula en plataformas de reventa exhibe un mapa detallado del inmueble capitalino con cifras que llaman la atención. En distintas secciones, los boletos se ofertan desde 63 mil pesos en zonas catalogadas como categoría 1, mientras que otras áreas cercanas al terreno de juego alcanzan los 131 mil pesos. El punto más alto se ubica en la parte baja central, donde cuatro entradas aparecen en 927 mil 429 pesos cada una, con la leyenda de “pocos boletos disponibles”.
Incluso en sectores tradicionalmente considerados de costo medio, como categorías 2 y 3, los precios rebasan los 50 mil pesos. En el anillo superior, algunos lugares rondan los 69 mil pesos, mientras que experiencias premium como el Champions Club superan los 212 mil pesos. El mensaje es constante en todo el mapa: quedan muy pocos boletos, lo que alimenta la percepción de escasez y empuja los precios al alza.
El contraste con la venta oficial es notable. FIFA fijó para el duelo inaugural un rango que va de 60 dólares (alrededor de 1,125 pesos) hasta 6,730 dólares (cerca de 126 mil pesos), dependiendo de la categoría. Sin embargo, en el mercado secundario digital, esos montos quedan rebasados desde la categoría más baja. La diferencia, en algunos casos, es de más de diez veces el valor original.
El Estadio Azteca, que durante el Mundial operará bajo el nombre de Estadio Banorte, será escenario del primer partido del torneo y se convertirá en el primero en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras 1970 y 1986. Ese factor histórico explica parte de la demanda, aunque no alcanza para justificar por sí solo los precios observados en la reventa.
La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre en su tercer proceso al frente del equipo, abrirá el torneo ante Sudáfrica a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La relevancia del encuentro, sumada a la condición de local y al simbolismo del inmueble, lo ha convertido en el boleto más buscado del calendario nacional.
Desde el ámbito institucional, Profeco y la propia FIFA han reiterado que la única vía completamente segura para adquirir entradas es la oficial. El organismo rector del futbol mundial cuenta además con una plataforma de reventa autorizada, que limita el precio al valor facial más una comisión del 15 por ciento, como medida para frenar abusos y fraudes.
Mientras tanto, la imagen del mapa del Azteca con precios de seis cifras resume el escenario actual: la inauguración del Mundial ya no se discute solo en términos deportivos, sino también como un evento cuyo acceso parece cada vez más lejano para buena parte de la afición.