¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa

La inauguración del Mundial 2026 todavía está a meses de distancia, pero el costo de los boletos ya se convirtió en un tema central para la afición. El partido entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, muestra una radiografía clara del fenómeno de especulación que rodea al torneo: precios que superan con facilidad el rango oficial establecido por FIFA.

La imagen que circula en plataformas de reventa exhibe un mapa detallado del inmueble capitalino con cifras que llaman la atención. En distintas secciones, los boletos se ofertan desde 63 mil pesos en zonas catalogadas como categoría 1, mientras que otras áreas cercanas al terreno de juego alcanzan los 131 mil pesos. El punto más alto se ubica en la parte baja central, donde cuatro entradas aparecen en 927 mil 429 pesos cada una, con la leyenda de “pocos boletos disponibles”.

Incluso en sectores tradicionalmente considerados de costo medio, como categorías 2 y 3, los precios rebasan los 50 mil pesos. En el anillo superior, algunos lugares rondan los 69 mil pesos, mientras que experiencias premium como el Champions Club superan los 212 mil pesos. El mensaje es constante en todo el mapa: quedan muy pocos boletos, lo que alimenta la percepción de escasez y empuja los precios al alza.