Isaac del Toro cae al octavo lugar del Tour de Francia: ¿qué pasó en la etapa 13?
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Una fuga multitudinaria modificó la clasificación general, aunque el ciclista mexicano conservó sus diferencias frente a los principales candidatos al podio
Isaac del Toro continúa en el Tour de Francia 2026, aunque la fuga de la etapa 13 le costó una posición en la general. El mexicano terminó en el lugar 39 entre Dole y Belfort y descendió del séptimo al octavo puesto, a cinco minutos y ocho segundos del líder Tadej Pogačar.
El resultado no significó que el bajacaliforniano fuera superado por sus rivales directos. Del Toro cruzó la meta dentro del mismo grupo que Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas y Florian Lipowitz. Todos registraron 4 horas, 14 minutos y 30 segundos, a 7:32 del vencedor.
¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 13?
La jornada más larga de la edición comprendió 205.8 kilómetros y 2 mil 400 metros de desnivel. El terreno quebrado, el Col des Croix y el ascenso de primera categoría al Ballon d’Alsace favorecieron una escapada, y el pelotón permitió que un numeroso grupo tomara más de ocho minutos de ventaja.
Del Toro, de 22 años, se mantuvo junto al maillot amarillo para proteger la posición de su compañero Pogačar. Por eso, el lugar 39 no refleja una pérdida ante los favoritos: el mexicano conservó sus diferencias con casi todos los integrantes del top 10.
El gran beneficiado fue Tom Pidcock. El británico se metió en una fuga que comenzó con 37 ciclistas y llegó a reunir a 57. Atacó cerca de la cima del Ballon d’Alsace y terminó tercero, a dos segundos del ganador.
Su movimiento le permitió recuperar más de siete minutos y avanzar del décimo al cuarto lugar general, desplazando un puesto a Del Toro.
¿Quién ganó la etapa 13 del Tour de Francia 2026?
Mauro Schmid conquistó su primera victoria de etapa en el Tour. El suizo del Team Jayco AlUla detuvo el reloj en 4:06:58 y venció en un cerrado sprint al colombiano Harold Tejada, quien recibió el mismo tiempo. Pidcock completó el podio a dos segundos.
La fuga también favoreció al UAE Team Emirates-XRG, que colocó adelante a Brandon McNulty y Tim Wellens. Mientras ellos buscaron la etapa, el equipo evitó una persecución que tampoco amenazaba el liderato de Pogačar.
¿Cómo marcha Isaac del Toro en la clasificación general?
Pogačar conserva el jersey amarillo con 47:18:31; Vingegaard es segundo, a 3:36, y Evenepoel tercero, a 4:06. Después aparecen Pidcock (+4:15), Ayuso (+4:22), Seixas (+4:35), Lipowitz (+4:44) y Del Toro (+5:08). El mexicano está a 24 segundos del séptimo puesto y aventaja por 37 a Mattias Skjelmose, noveno.
Del Toro también ocupa la tercera posición entre los jóvenes, a 46 segundos de Ayuso. Su siguiente oportunidad llegará este sábado 18 de julio en la etapa 14, de 155.3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein Fellering.
El estreno del Col du Haag, puerto de 11.2 kilómetros al 7.3 por ciento, puede abrir diferencias y darle al mexicano el terreno para recuperar el lugar perdido.