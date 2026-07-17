Isaac del Toro cae al octavo lugar del Tour de Francia: ¿qué pasó en la etapa 13?

Isaac del Toro continúa en el Tour de Francia 2026, aunque la fuga de la etapa 13 le costó una posición en la general. El mexicano terminó en el lugar 39 entre Dole y Belfort y descendió del séptimo al octavo puesto, a cinco minutos y ocho segundos del líder Tadej Pogačar.

El resultado no significó que el bajacaliforniano fuera superado por sus rivales directos. Del Toro cruzó la meta dentro del mismo grupo que Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas y Florian Lipowitz. Todos registraron 4 horas, 14 minutos y 30 segundos, a 7:32 del vencedor.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 13?

La jornada más larga de la edición comprendió 205.8 kilómetros y 2 mil 400 metros de desnivel. El terreno quebrado, el Col des Croix y el ascenso de primera categoría al Ballon d’Alsace favorecieron una escapada, y el pelotón permitió que un numeroso grupo tomara más de ocho minutos de ventaja.