Suspenden duelo ante San Pedro y Halcones se queda con la victoria

Halcones de Saltillo sumó tres puntos en la Jornada 27 de la Liga TDP luego de que su encuentro ante San Pedro 7/10 FC fuera suspendido por disposición oficial de la liga, a petición del propio club rival. El compromiso estaba programado para disputarse este viernes 27 de marzo a las 10:00 de la mañana en San Pedro, Nuevo León, donde el conjunto saltillense buscaba dar continuidad a su buen momento tras la reciente goleada conseguida en la jornada anterior.

Sin embargo, la decisión de suspender el partido modificó el desarrollo previsto. De acuerdo con la determinación de la Liga TDP, el encuentro se dio por finalizado con marcador de 1-0 a favor de Halcones, resultado que les permite quedarse con la victoria y sumar tres unidades en la tabla. Este escenario, aunque atípico, representa un impulso importante para el equipo, que continúa acumulando puntos en la recta final del torneo. La escuadra de Saltillo ha mostrado una tendencia positiva en sus últimos compromisos, respaldada tanto por su rendimiento en el campo como por los resultados obtenidos.

La suma de puntos sin actividad en la cancha también implica un reto para el cuerpo técnico y los jugadores, quienes deberán mantener el ritmo competitivo de cara a los próximos encuentros, en una etapa donde cada jornada es clave para sus aspiraciones. Previo a la suspensión, Halcones se preparaba para un duelo en calidad de visitante, con la intención de reafirmar su propuesta futbolística fuera de casa y mantenerse en la pelea dentro de su grupo. Ahora, con los tres puntos asegurados, el equipo se enfoca en sus siguientes compromisos, buscando sostener el nivel mostrado y cerrar de la mejor manera la fase regular de la Liga TDP.

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