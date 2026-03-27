Suspenden duelo ante San Pedro y Halcones se queda con la victoria

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 27 marzo 2026
    Suspenden duelo ante San Pedro y Halcones se queda con la victoria

Halcones de Saltillo obtuvo la victoria 1-0 ante San Pedro 7/10 FC luego de la suspensión del partido correspondiente a la Jornada 27 de la Liga TDP

Halcones de Saltillo sumó tres puntos en la Jornada 27 de la Liga TDP luego de que su encuentro ante San Pedro 7/10 FC fuera suspendido por disposición oficial de la liga, a petición del propio club rival.

El compromiso estaba programado para disputarse este viernes 27 de marzo a las 10:00 de la mañana en San Pedro, Nuevo León, donde el conjunto saltillense buscaba dar continuidad a su buen momento tras la reciente goleada conseguida en la jornada anterior.

https://vanguardia.com.mx/deportes/piedras-negras-alberga-historico-nacional-de-deporte-adaptado-PO19712580

Sin embargo, la decisión de suspender el partido modificó el desarrollo previsto. De acuerdo con la determinación de la Liga TDP, el encuentro se dio por finalizado con marcador de 1-0 a favor de Halcones, resultado que les permite quedarse con la victoria y sumar tres unidades en la tabla.

Este escenario, aunque atípico, representa un impulso importante para el equipo, que continúa acumulando puntos en la recta final del torneo. La escuadra de Saltillo ha mostrado una tendencia positiva en sus últimos compromisos, respaldada tanto por su rendimiento en el campo como por los resultados obtenidos.

La suma de puntos sin actividad en la cancha también implica un reto para el cuerpo técnico y los jugadores, quienes deberán mantener el ritmo competitivo de cara a los próximos encuentros, en una etapa donde cada jornada es clave para sus aspiraciones.

Previo a la suspensión, Halcones se preparaba para un duelo en calidad de visitante, con la intención de reafirmar su propuesta futbolística fuera de casa y mantenerse en la pelea dentro de su grupo.

Ahora, con los tres puntos asegurados, el equipo se enfoca en sus siguientes compromisos, buscando sostener el nivel mostrado y cerrar de la mejor manera la fase regular de la Liga TDP.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liga Tdp Mx
resultados

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Fin a los privilegios de nobleza

Fin a los privilegios de nobleza
true

Reinauguración del Estadio Azteca: La distopía de Clara Brugada
Mientras especialistas señalan que esta maniobra es típica del robo de hidrocarburos, la SEMAR admitió desconocer por qué la nave ocultó su ubicación, limitándose a investigar a 13 embarcaciones sospechosas.

Derrame en Golfo apunta a robo de huachicol de un ‘buque oscuro’ en Campeche
Coahuila, a través de la deliciosa cocina de Delicias de Mi General, ha llegado al paladar del expresidente Vicente Fox Quesada.

De Coahuila: Cocina Ivonne Orozco para el expresidente Vicente Fox con degustación de vinos y sotol

Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
Desde 2026, en México ya no es necesario esperar horas para reportar una desaparición. La denuncia debe hacerse de inmediato y activa protocolos de búsqueda a nivel nacional.

Ya puedes reportar una desaparición en México de manera inmediata y no esperar 72 horas... paso a paso a partir de 2026
Monterrey implementará operativo con 350 elementos y cierres viales alrededor del Parque Fundidora durante el Festival Tecate Pa’l Norte

Policía de Monterrey vigilará inmediaciones del Parque Fundidora por Festival Pa´l Norte
El futbolista Marcelo Flores explicó su decisión de representar a Canadá rumbo al Mundial 2026, lo que provocó reacciones divididas entre aficionados mexicanos.

‘Se siente más como casa’... tunden a Marcelo Flores por elegir a Canadá sobre México para el Mundial