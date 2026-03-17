Concachampions 2026: Cruz Azul elimina al Monterrey tras empate en la Vuelta y clasifica a Cuartos de Final

Cruz Azul cumplió con la tarea y se instaló en los Cuartos de Final de la Concachampions 2026, luego de empatar 1-1 con Rayados de Monterrey en el duelo de Vuelta de los Octavos, resultado que le dio la clasificación por marcador global de 4-3. La escuadra celeste supo administrar la ventaja conseguida en la Ida y resistió el intento regiomontano por remontar la eliminatoria. El partido arrancó cuesta arriba para los cementeros, ya que Rayados se puso al frente muy temprano con anotación de Jorge Rodríguez al minuto 8, un gol que metió presión en la serie y obligó a Cruz Azul a no cometer errores.

Durante varios lapsos del encuentro, Monterrey intentó emparejar el global, pero no encontró la contundencia necesaria para cambiar la historia. Para la segunda mitad apareció José Paradela, quien al minuto 46 marcó el 1-1 definitivo y devolvió la tranquilidad a Cruz Azul. Ese tanto terminó por inclinar anímicamente la eliminatoria del lado celeste, ya que Rayados necesitaba volver a marcar para extender la serie, algo que ya no consiguió en el resto del compromiso. La clasificación de La Máquina terminó de construirse desde la Ida, cuando logró un valioso triunfo de 3-2 como visitante ante Monterrey. En ese primer capítulo, Gonzalo Piovi empató con un penal al 84’ y Nicolás Ibáñez firmó la remontada al 90’, resultado que dejó a Cruz Azul con ventaja para cerrar la obra en casa dentro de esta ronda de eliminación directa. Con este resultado, Cruz Azul mantuvo su camino en la defensa del título, luego de que Concacaf recordó que el club mexicano llegó a esta edición como vigente campeón tras conquistar en 2025 su séptima corona, cifra con la que igualó el récord histórico del torneo.

Además, el cuadro de la competencia ya tenía definido que el ganador de esta llave enfrentará en Cuartos de Final a LAFC vencedor de la serie ante el Alajuelense, ronda programada para jugarse entre el 7 y 9 de abril, con las Vueltas del 14 al 16 del mismo mes. Para Cruz Azul, el pase representa un golpe de autoridad en una serie de alto voltaje ante uno de los planteles más fuertes de la Liga MX. Para Rayados, en cambio, la eliminación significa un duro tropiezo internacional, pese a haber competido de tú a tú y tomar ventaja parcial en el duelo definitivo. La Máquina sigue viva en la Concachampions 2026 y mantiene intacta la ilusión de volver a levantar el trofeo de la región.

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