Tigres vs Cincinnati: ¿Qué necesita el club regio para remontar el 3-0? Horario y dónde ver la Concachampions 2026

Tigres de la UANL afrontará una noche de máxima exigencia en San Nicolás de los Garza, cuando reciba al FC Cincinnati en la Vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026. El cuadro felino llega obligado a una remontada luego de caer 3-0 en el partido de Ida disputado en Ohio, resultado que dejó a los regiomontanos contra las cuerdas rumbo a los Cuartos de Final. El conjunto de la MLS dio un golpe de autoridad en casa con una victoria contundente, impulsada por una actuación destacada de Kévin Denkey, quien firmó dos goles y una asistencia en el primer enfrentamiento de la serie.

Ahora, Tigres tendrá que apelar al peso de su plantilla, a la localía en el Estadio Universitario y a una noche perfecta para intentar darle vuelta al marcador global. Para el club felino, el panorama es claro: necesita ganar por tres goles para al menos igualar la serie y forzar la definición, mientras que una diferencia mayor le daría el boleto directo a la siguiente ronda. Del otro lado, FC Cincinnati llega con una ventaja importante y con la posibilidad de manejar el partido a partir del resultado conseguido en la Ida. ¿A qué hora y dónde ver el Tigres vs Cincinnati, Vuelta de los Octavos de Final? El partido entre Tigres de la UANL y FC Cincinnati se jugará este jueves 19 de marzo de 2026 en el Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El silbatazo inicial está programado para las 7 de la noche, mismo que se transmitirá por FOX One y FOX+.

El otro partido que habrá este jueves en la Concachampions Además del duelo en Nuevo León, este jueves 19 de marzo también se disputará el encuentro entre Mount Pleasant FA y Galaxy de Los Ángeles, programado para las 5 de la tarde, dentro de la misma fase de Vuelta de los Octavos de Final. Con ello, la Concacaf cerrará la ronda de los mejores 16 equipos del torneo.

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