Coahuila avanza invicto y se instala en la Olimpiada Nacional 2026 en béisbol

La selección juvenil de béisbol de Coahuila llegará a la Olimpiada Nacional 2026 con paso firme. El representativo estatal aseguró su clasificación tras completar una fase regional sin derrotas, disputada en Nuevo León, donde logró imponerse a sus cuatro rivales y quedarse con el primer lugar del grupo. El equipo coahuilense abrió su participación con una victoria amplia sobre Nuevo León, marcando el ritmo de un torneo en el que mantuvo constancia tanto en ofensiva como en pitcheo. Posteriormente, superó a Durango por la vía del supernocaut con pizarra de 22-4, en uno de los encuentros más desiguales del certamen. La racha continuó ante San Luis Potosí, al que venció 11-4, y cerró con un triunfo de 3-1 frente a Tamaulipas, resultado que confirmó su liderato en el standing.

Con estos resultados, Coahuila aseguró su lugar en la máxima justa deportiva del país, donde buscará competir ante las mejores novenas de la categoría Junior.

El roster que consiguió el pase está integrado por César Castillo y Jonathan Espinoza en la receptoría. En el cuadro aparecen Enrique Flores, Miguel Martínez, Iker Hernández, Mauricio Rivera y Hugo Aguilar. En los jardines participan Héctor Sánchez, Mauricio Lozoya, William Ovalle, Ricardo Cárdenas, Joaquín Trujillo y Fernando Rivas. El cuerpo de lanzadores está conformado por Salvador Ramírez, Fernando Vargas, Miguel Leyva, Ulises Artea, Brandon Martínez, Ricardo Rebolloza y Josué Soto, quienes fueron clave para mantener el control de los encuentros durante la fase regional. El equipo es dirigido por el mánager Reynaldo Gámez, acompañado por el coach Manuel García y el delegado Jorge Ortíz, quienes han estado al frente del proceso de preparación y competencia del conjunto estatal.

La integración de esta selección es resultado de un trabajo coordinado entre el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y organizaciones profesionales como los Algodoneros de Unión Laguna, Acereros de Monclova y Saraperos de Saltillo. A través de visorias y procesos de selección, se eligió a los jugadores que conforman este representativo.

De cara a la Olimpiada Nacional 2026, el conjunto coahuilense continuará su preparación con el objetivo de mantener el nivel mostrado en la etapa regional. El reto ahora será trasladar ese desempeño a un escenario donde el margen de error es menor y la exigencia aumenta frente a los mejores equipos del país.

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