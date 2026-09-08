Tigres y América siguen perfectos: líderes del Apertura 2026 se enfrentarán en la Jornada 7

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    Tigres y América siguen perfectos: líderes del Apertura 2026 se enfrentarán en la Jornada 7
    Tigres y América suman seis victorias consecutivas y pondrán a prueba su paso perfecto en su enfrentamiento de la Jornada 7. FOTO: MEXSPORT

Las Amazonas presumen solidez defensiva y las Águilas promedian cinco goles por partido antes de poner a prueba sus rachas ganadoras

Tigres y América llegarán a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil con una prueba directa a su dominio: enfrentarse entre sí.

Amazonas y Águilas cerraron la sexta fecha como líderes de sus respectivos grupos, con 18 puntos y seis victorias en seis partidos.

Tigres sostuvo la cima del Grupo A al derrotar 3-0 a Santos Laguna. El conjunto universitario acumula 19 goles a favor y apenas uno en contra, un balance que anticipa una exigente prueba para la ofensiva azulcrema.

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Rayadas lo persigue con 15 unidades y Toluca marcha tercero con 13.

América respondió con un triunfo 2-1 sobre Pumas en el Clásico Capitalino y conservó el primer lugar del Grupo B.

Las capitalinas registran 30 anotaciones y tres recibidas, para una diferencia de +27 que supera el +18 de las felinas. Chivas y Atlético de San Luis son sus perseguidores, ambos con 12 puntos.

América vs Tigres: choque de líderes

El calendario oficial del América coloca el duelo ante Tigres como su siguiente compromiso de Liga, correspondiente a la Jornada 7.

El cruce garantiza que al menos uno perderá el paso perfecto: un empate dejaría a ambos invictos, pero terminaría con sus respectivas cadenas de triunfos.

Las Águilas han construido su arranque con resultados contundentes: vencieron 3-0 a Santos, 10-0 a Cruz Azul, 5-1 a Puebla, 7-0 a Necaxa y 3-1 a Tijuana antes de superar a Pumas.

Esa producción arroja un promedio de cinco goles por encuentro, calculado sobre sus seis presentaciones.

Por sus números, el enfrentamiento perfila un contraste entre la capacidad anotadora del América y la resistencia defensiva de Tigres.

Para las azulcremas, convertir sus llegadas será fundamental; para las Amazonas, contener ese volumen ofensivo aparece como uno de los grandes retos de la próxima fecha.

La jornada también apretó la persecución: Monterrey goleó 5-1 a Toluca, Guadalajara venció 4-0 al Atlas, Tijuana superó 3-1 a Pachuca y San Luis derrotó 2-0 a Necaxa.

Con esos resultados, el siguiente examen de las líderes abre una oportunidad para que sus rivales recorten distancias en ambos grupos. El choque promete medir qué tan sólido es el arranque de las dos escuadras que marcan el ritmo del campeonato.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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