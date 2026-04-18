¡Regresó el ‘Lobo’! Raúl Jiménez entra de cambio, pero no logra romper el cero en el Fulham vs Brentford

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Fútbol
/ 18 abril 2026
    ¡Regresó el ‘Lobo’! Raúl Jiménez entra de cambio, pero no logra romper el cero en el Fulham vs Brentford
    Raúl Jiménez ingresó de cambio en el segundo tiempo y sumó minutos en el empate sin goles entre Fulham y Brentford en la Premier League. FOTO: X/FULHAM

Jiménez volvió a tener minutos con el Fulham este sábado, al ingresar de cambio en el derbi del oeste de Londres ante el Brentford, en un partido que terminó 0-0 de la Premier League

Raúl Jiménez sumó una nueva aparición con el Fulham en la Premier League, luego de ingresar de cambio en el empate 0-0 frente al Brentford, en duelo disputado este sábado en el Gtech Community Stadium.

El delantero mexicano entró al minuto 67 en lugar de Rodrigo Muniz, en busca de darle mayor peso ofensivo a los Cottagers en la recta final del compromiso.

El encuentro correspondió a la Jornada 33 del campeonato inglés y dejó un reparto de puntos en un derbi de Londres cerrado, con pocas concesiones y escaso margen para desequilibrar. El marcador no se movió y ambos equipos se quedaron con una unidad en un momento importante de la temporada.

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Para Raúl Jiménez, el ingreso representó una nueva oportunidad de mantenerse en ritmo competitivo dentro de un cierre de campaña en el que cada participación toma relevancia.

El atacante mexicano ha alternado titularidades y apariciones desde el banquillo en semanas recientes, y ante Brentford volvió a ser una de las variantes ofensivas de Marco Silva para intentar romper el cero.

El Fulham buscó reaccionar con los movimientos desde la banca, pero no encontró claridad suficiente para convertir sus llegadas en gol. El 0-0 reflejó un duelo trabado, de mucha disputa en medio campo y con defensas que lograron imponerse sobre los atacantes.

Para Jiménez, el cierre del partido dejó minutos valiosos y una nueva presencia en la máxima categoría inglesa, algo que también mantiene el foco en su actividad de cara a futuros compromisos con club y selección.

Con este resultado, el Fulham sigue sumando en la recta final de la Premier League, mientras Raúl Jiménez continúa siendo una pieza de experiencia dentro del plantel londinense.

Aunque esta vez no pudo marcar diferencia en el marcador, su ingreso volvió a colocar al delantero mexicano dentro de la conversación del futbol inglés en un cierre de temporada que exige constancia y respuestas inmediatas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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