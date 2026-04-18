¡Regresó el ‘Lobo’! Raúl Jiménez entra de cambio, pero no logra romper el cero en el Fulham vs Brentford

Raúl Jiménez sumó una nueva aparición con el Fulham en la Premier League, luego de ingresar de cambio en el empate 0-0 frente al Brentford, en duelo disputado este sábado en el Gtech Community Stadium. El delantero mexicano entró al minuto 67 en lugar de Rodrigo Muniz, en busca de darle mayor peso ofensivo a los Cottagers en la recta final del compromiso. El encuentro correspondió a la Jornada 33 del campeonato inglés y dejó un reparto de puntos en un derbi de Londres cerrado, con pocas concesiones y escaso margen para desequilibrar. El marcador no se movió y ambos equipos se quedaron con una unidad en un momento importante de la temporada.

Para Raúl Jiménez, el ingreso representó una nueva oportunidad de mantenerse en ritmo competitivo dentro de un cierre de campaña en el que cada participación toma relevancia. El atacante mexicano ha alternado titularidades y apariciones desde el banquillo en semanas recientes, y ante Brentford volvió a ser una de las variantes ofensivas de Marco Silva para intentar romper el cero. El Fulham buscó reaccionar con los movimientos desde la banca, pero no encontró claridad suficiente para convertir sus llegadas en gol. El 0-0 reflejó un duelo trabado, de mucha disputa en medio campo y con defensas que lograron imponerse sobre los atacantes. Para Jiménez, el cierre del partido dejó minutos valiosos y una nueva presencia en la máxima categoría inglesa, algo que también mantiene el foco en su actividad de cara a futuros compromisos con club y selección.

Con este resultado, el Fulham sigue sumando en la recta final de la Premier League, mientras Raúl Jiménez continúa siendo una pieza de experiencia dentro del plantel londinense. Aunque esta vez no pudo marcar diferencia en el marcador, su ingreso volvió a colocar al delantero mexicano dentro de la conversación del futbol inglés en un cierre de temporada que exige constancia y respuestas inmediatas.

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