Túnez elige El Barrial de Monterrey como su base de entrenamiento para el Mundial 2026

La selección de Túnez confirmó que establecerá su campamento de entrenamiento en el Centro de Entrenamiento El Barrial, en Monterrey, durante su participación en la Copa del Mundo de 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La decisión fue anunciada por el Host City Manager de Monterrey, Alejandro Hütt, quien explicó que el conjunto africano eligió oficialmente las instalaciones que pertenecen a los Rayados de Monterrey como su Team Base Camp durante la justa mundialista.

El Barrial es el complejo deportivo donde entrena el primer equipo del club regiomontano y se encuentra en el municipio de Santiago, en la zona metropolitana de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2026 tendrá partidos en México: Toluca, América y Tigres serán locales en el torneo entre Liga MX y MLS

El centro cuenta con canchas profesionales y áreas de alto rendimiento que han servido para el desarrollo de jugadores del equipo y sus fuerzas básicas.