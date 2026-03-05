Túnez elige El Barrial de Monterrey como su base de entrenamiento para el Mundial 2026

Fútbol
/ 5 marzo 2026
    Túnez elige El Barrial de Monterrey como su base de entrenamiento para el Mundial 2026
    El Barrial, centro de entrenamiento de los Rayados de Monterrey, fue elegido por la selección de Túnez como su campamento base durante la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. FOTO: ESPECIAL

La selección europea confirmó que utilizará las instalaciones de entrenamiento de los Rayados, como su campamento durante la Copa del Mundo 2026, aprovechando la cercanía con el Estadio BBVA

La selección de Túnez confirmó que establecerá su campamento de entrenamiento en el Centro de Entrenamiento El Barrial, en Monterrey, durante su participación en la Copa del Mundo de 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La decisión fue anunciada por el Host City Manager de Monterrey, Alejandro Hütt, quien explicó que el conjunto africano eligió oficialmente las instalaciones que pertenecen a los Rayados de Monterrey como su Team Base Camp durante la justa mundialista.

El Barrial es el complejo deportivo donde entrena el primer equipo del club regiomontano y se encuentra en el municipio de Santiago, en la zona metropolitana de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2026 tendrá partidos en México: Toluca, América y Tigres serán locales en el torneo entre Liga MX y MLS

El centro cuenta con canchas profesionales y áreas de alto rendimiento que han servido para el desarrollo de jugadores del equipo y sus fuerzas básicas.

Uno de los factores que influyó en la elección de Túnez fue la logística. Monterrey será una de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 y el Estadio BBVA, casa de los Rayados, albergará varios partidos del torneo, incluidos encuentros de fase de grupos y uno de eliminación directa.

El combinado africano tiene programados al menos dos partidos del Grupo F en Monterrey, lo que facilita que su base de operaciones se encuentre cerca del estadio donde disputará esos encuentros.

Entre los compromisos previstos en la ciudad destaca el duelo ante el ganador del repechaje europeo (entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) y otro frente a Japón, ambos dentro de la fase de grupos.

Monterrey atrae a más selecciones

La elección de Túnez también refuerza la proyección internacional de Monterrey rumbo al Mundial. Autoridades locales han señalado que otras selecciones como Japón, Corea del Sur y Sudáfrica han mostrado interés en utilizar instalaciones de la ciudad para su preparación durante el torneo.

Con esta confirmación, El Barrial se suma a la lista de centros de entrenamiento en México que servirán como base para selecciones mundialistas, consolidando a Monterrey como uno de los puntos estratégicos de la Copa del Mundo de 2026.

