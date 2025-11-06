¡Última llamada!: Juárez, Atlas y Necaxa se juegan los últimos boletos al Play-In del Apertura 2025

Fútbol
/ 6 noviembre 2025
    ¡Última llamada!: Juárez, Atlas y Necaxa se juegan los últimos boletos al Play-In del Apertura 2025
    Juárez, Atlas, Querétaro y Necaxa llegan con la presión al máximo. FOTOS: MEXSPORT

La Jornada 17 del Apertura 2025 inicia este viernes con tres partidos donde se definirá el destino de varios equipos que buscan asegurar su lugar en la Liguilla o alcanzar el Play-In

El Apertura 2025 de la Liga MX entra en su punto decisivo. Con solo una jornada restante en el calendario regular, 15 de los 18 clubes mantienen vivas sus esperanzas de clasificar, ya sea a la Liguilla directa o al Play-In, el formato que otorga las últimas plazas a la fase final del torneo.

Este viernes 7 de noviembre arrancará la Jornada 17, donde tres partidos marcarán el rumbo de los equipos que aún aspiran a mantenerse con vida. La combinación de resultados puede alterar posiciones clave, desde el último boleto directo a Cuartos de Final hasta el décimo puesto del Play-In.

El primer juego será entre FC Juárez y Querétaro, programado a las 7:00 de la tarde. Los fronterizos, dirigidos por Martín Varini, buscarán cerrar la fase regular con una victoria que les asegure, como mínimo, la localía en el Play-In o incluso un lugar directo en la Liguilla si los resultados acompañan. En cambio, los Gallos Blancos, comandados por Benjamín Mora, dependen de una combinación de marcadores para alcanzar el milagro del décimo puesto.

A las 9:00 de la noche, Mazatlán FC recibe al Necaxa en un partido donde los locales ya no tienen opciones matemáticas, pero buscarán cerrar dignamente ante su afición en el Estadio El Encanto. Los Rayos, por su parte, llegan obligados a ganar y esperar resultados en otros frentes. El equipo hidrocálido sabe que solo una combinación perfecta le daría acceso al Play-In.

Simultáneamente, en el Estadio Caliente, Xolos de Tijuana enfrentará al Atlas, en uno de los duelos más tensos de la jornada. Los dirigidos por Sebastián “El Loco” Abreu buscan asegurar el noveno lugar y con ello jugar el Play-In en casa, mientras que el cuadro rojinegro, bajo la dirección de Diego Cocca, intentará arrebatar el último boleto al repechaje con una victoria que lo mantenga con vida hasta el cierre del fin de semana.

En la parte alta, América, Toluca, Cruz Azul y Tigres ya tienen asegurado su pase directo, aunque todavía está en juego el liderato general, lo que otorga la ventaja de cerrar en casa durante la Liguilla.

Una vez concluida la jornada dominical, el calendario se detendrá debido a la Fecha FIFA de noviembre, donde la Selección Mexicana disputará sus últimos amistosos del año. Será hasta la semana siguiente cuando se reanuden las actividades con el Play-In, que determinará los dos equipos restantes en la Fiesta Grande.

Así, la Jornada 17 se presenta como el último examen para varios clubes. Tres partidos en viernes, con distintos contextos y la misma urgencia: ganar o despedirse del torneo.

Temas


Futbol
previa

Localizaciones


Ciudad Juárez

Organizaciones


Necaxa
Liga MX
Atlas FC

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

