Katia Itzel García, nominada a Mejor Árbitra del Mundo por la IFFHS

La árbitra mexicana Katia Itzel García continúa escribiendo su propia historia en el arbitraje internacional.

La silbante fue nominada por la International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) como Mejor Árbitra del Mundo, integrando la lista de las 20 mejores árbitras del año en el plano global, una distinción que reconoce su desempeño consistente y su presencia en torneos de alto nivel.

García, quien forma parte del arbitraje profesional desde la Liga MX y Liga MX Femenil, ha tenido un crecimiento sostenido que la ha llevado a consolidarse como una de las referís más destacadas de la Concacaf y con proyección internacional.

Además, esta nominación se suma a su avance en el ranking de la propia IFFHS, donde en 2024 fue ubicada en el sexto lugar mundial, su mejor posición hasta el momento.