Katia Itzel García, nominada a Mejor Árbitra del Mundo por la IFFHS

Fútbol
/ 6 noviembre 2025
    Katia Itzel García, nominada a Mejor Árbitra del Mundo por la IFFHS
    Su desempeño en torneos FIFA la coloca como una de las silbantes más destacadas del mundo. FOTO: FMF

La mexicana fue incluida entre las mejores 20 árbitras del planeta por la International Federation of Football History & Statistics, tras un año de consolidación internacional

La árbitra mexicana Katia Itzel García continúa escribiendo su propia historia en el arbitraje internacional.

La silbante fue nominada por la International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) como Mejor Árbitra del Mundo, integrando la lista de las 20 mejores árbitras del año en el plano global, una distinción que reconoce su desempeño consistente y su presencia en torneos de alto nivel.

García, quien forma parte del arbitraje profesional desde la Liga MX y Liga MX Femenil, ha tenido un crecimiento sostenido que la ha llevado a consolidarse como una de las referís más destacadas de la Concacaf y con proyección internacional.

Además, esta nominación se suma a su avance en el ranking de la propia IFFHS, donde en 2024 fue ubicada en el sexto lugar mundial, su mejor posición hasta el momento.

UNA TRAYECTORIA DESTACADA

Desde que obtuvo el gafete FIFA en 2019, Katia Itzel García ha sido designada para competiciones de talla internacional, incluyendo fases de clasificación mundialista y torneos continentales.

Entre sus participaciones más destacadas se encuentran su presencia en partidos de la Copa Mundial Femenina de 2023 celebrada en Australia y Nueva Zelanda, así como en eventos juveniles de FIFA en la rama varonil.

Su criterio, manejo de partido y toma de decisiones claras la han convertido en una figura respetada dentro del arbitraje mexicano e internacional.

Además, su trabajo ha representado un impulso para el arbitraje femenil en México, convirtiéndola en referencia para nuevas generaciones.

UN LOGRO QUE TRASCIENDE

La nominación de García no solo premia una etapa sobresaliente en su carrera, sino que también visibiliza el avance de las mujeres mexicanas en el arbitraje profesional, un terreno que históricamente fue reservado para hombres.

Este reconocimiento internacional se da en un contexto de mayor apertura, preparación y competitividad dentro del arbitraje en México.

La votación final para determinar a la ganadora se dará a conocer en diciembre, cuando la IFFHS publique los resultados de todas sus categorías mundiales.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

