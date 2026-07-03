¡Último boleto! Colombia elimina a Ghana; listos los cruces de Octavos del Mundial 2026

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    ¡Último boleto! Colombia elimina a Ghana; listos los cruces de Octavos del Mundial 2026
    Colombia superó por la mínima a Ghana y selló su boleto a los Octavos de Final del Mundial 2026. FOTO: AP

Colombia venció 1-0 a Ghana y se convirtió en el último clasificado a Octavos de Final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza

Colombia cerró la puerta de los dieciseisavos con oficio y venció 1-0 a Ghana para convertirse en el último país clasificado a los Octavos de Final del Mundial 2026.

La Selección cafetera no necesitó una noche brillante, pero sí contundencia y carácter para sostener un resultado que la mantiene viva en la pelea por el sueño mundialista.

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El golpe llegó temprano, al minuto 14, cuando Jhon Arias apareció en el área para firmar el único gol del partido y encender a una Colombia que entendió que el duelo debía jugarse con paciencia.

Ghana intentó responder desde la fuerza física y la velocidad, pero se encontró con una defensa sudamericana bien parada, agresiva en los duelos y capaz de cortar cada intento africano antes de que creciera el peligro.

En Kansas City, el equipo de Néstor Lorenzo administró la ventaja, bajó revoluciones cuando el partido lo exigió y resistió los empujes finales de unas Estrellas Negras que se fueron quedando sin claridad.

El 1-0 no fue escandaloso, pero sí suficiente para confirmar a Colombia como el último invitado a Octavos, donde enfrentará a Suiza en una llave que promete tensión, táctica y otro examen de carácter.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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