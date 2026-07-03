¡Último boleto! Colombia elimina a Ghana; listos los cruces de Octavos del Mundial 2026

Colombia cerró la puerta de los dieciseisavos con oficio y venció 1-0 a Ghana para convertirse en el último país clasificado a los Octavos de Final del Mundial 2026. La Selección cafetera no necesitó una noche brillante, pero sí contundencia y carácter para sostener un resultado que la mantiene viva en la pelea por el sueño mundialista.

El golpe llegó temprano, al minuto 14, cuando Jhon Arias apareció en el área para firmar el único gol del partido y encender a una Colombia que entendió que el duelo debía jugarse con paciencia. Ghana intentó responder desde la fuerza física y la velocidad, pero se encontró con una defensa sudamericana bien parada, agresiva en los duelos y capaz de cortar cada intento africano antes de que creciera el peligro.

En Kansas City, el equipo de Néstor Lorenzo administró la ventaja, bajó revoluciones cuando el partido lo exigió y resistió los empujes finales de unas Estrellas Negras que se fueron quedando sin claridad. El 1-0 no fue escandaloso, pero sí suficiente para confirmar a Colombia como el último invitado a Octavos, donde enfrentará a Suiza en una llave que promete tensión, táctica y otro examen de carácter.

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