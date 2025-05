Vicente Sánchez amenaza al Cruz Azul: no dirigiría Final de la ‘Concachampions’

El futuro de Vicente Sánchez al frente de Cruz Azul es incierto. A pesar de haber mantenido una racha de 19 partidos invicto y llevar al equipo a la Final de la Concacaf Champions Cup contra Vancouver Whitecaps el próximo 1 de junio, su continuidad está en duda.

El entrenador uruguayo ha amenazado con no dirigir ese partido si no se renueva el contrato del preparador físico Rubens Valenzuela, que vence el 31 de mayo, y si no se le otorgan los bonos y premios pendientes.

Además, Sánchez continúa con un contrato de Sub-23 y desconoce cuál será su situación más allá de ese encuentro, por lo que también pide su propia renovación antes de la Final.

TE PUEDE INTERESAR: Mexicano Isaac del Toro sigue siendo líder del Giro de Italia 2025

La directiva cementera había acordado con él analizar su futuro el 2 de junio, un día después del partido, con el objetivo de evaluar el rendimiento del equipo y decidir sobre su continuidad.

Sin embargo, los rumores sobre negociaciones con otros entrenadores han tensado la relación, lo que habría influido en el cambio de postura del actual DT.