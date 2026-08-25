¡Vuelve a casa! ‘Chino’ Huerta habría aceptado oferta de Pumas

Según los reportes, la directiva auriazul, el Anderlecht y el entorno del jugador alcanzaron un acuerdo para una compra definitiva.

Aunque otros clubes lo buscaron, el extremo mexicano habría elegido volver a Ciudad Universitaria, donde alcanzó su mejor versión antes de partir a Europa.

César “Chino” Huerta habría dado el sí para regresar a Pumas y convertirse en uno de los fichajes más llamativos del Apertura 2026.

Huerta firmaría por tres años y viajaría este miércoles a la Ciudad de México para presentar exámenes médicos, completar trámites y estampar su firma. Falta el anuncio oficial.

El cariño por Pumas habría inclinado la decisión del “Chino”. La institución respaldó su salida a Bélgica en enero de 2025 y conservó un porcentaje de su carta, factor que habría facilitado la negociación.

El atacante, de 25 años, tenía contrato con el Anderlecht hasta junio de 2029, pero perdió protagonismo tras una etapa marcada por una pubalgia y la falta de continuidad.

Huerta acumuló 38 partidos, cinco goles y tres asistencias con el conjunto belga. Sus números quedaron lejos del impacto que consiguió con Universidad, donde se convirtió en referente ofensivo, conquistó a la tribuna y llegó a la Selección Mexicana. En su primera etapa auriazul marcó 20 goles y convirtió la banda izquierda en su territorio.

El regreso responde también a una necesidad urgente de Pumas. La lesión de Sebastián Córdova, quien estaría fuera por el resto del año, obligó a buscar una pieza capaz de desequilibrar y asumir peso en ataque.

Huerta conoce el entorno y la exigencia del Olímpico Universitario, por lo que requeriría menos adaptación que otro refuerzo. Después de disputar pocos minutos en el Mundial 2026 y pasar un periodo de vacaciones, el extremo necesitará recuperar ritmo.