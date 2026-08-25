¡Vuelve a casa! ‘Chino’ Huerta habría aceptado oferta de Pumas

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    ¡Vuelve a casa! ‘Chino’ Huerta habría aceptado oferta de Pumas
    César “Chino” Huerta se encamina a vivir una segunda etapa con Pumas tras su paso por el futbol de Bélgica. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Fichajes
Futbol

Localizaciones


CDMX

Personajes


César Huerta

Organizaciones


Liga MX
Pumas UNAM

El extremo mexicano firmaría por tres años tras un acuerdo de compra definitiva con el Anderlecht; aún debe superar los exámenes médicos

César “Chino” Huerta habría dado el sí para regresar a Pumas y convertirse en uno de los fichajes más llamativos del Apertura 2026.

Aunque otros clubes lo buscaron, el extremo mexicano habría elegido volver a Ciudad Universitaria, donde alcanzó su mejor versión antes de partir a Europa.

Según los reportes, la directiva auriazul, el Anderlecht y el entorno del jugador alcanzaron un acuerdo para una compra definitiva.

https://vanguardia.com.mx/deportes/homenajean-a-eloy-cavazos-por-sus-60-anos-de-alternativa-saltillo-parte-de-su-historia-CE23053450

Huerta firmaría por tres años y viajaría este miércoles a la Ciudad de México para presentar exámenes médicos, completar trámites y estampar su firma. Falta el anuncio oficial.

El cariño por Pumas habría inclinado la decisión del “Chino”. La institución respaldó su salida a Bélgica en enero de 2025 y conservó un porcentaje de su carta, factor que habría facilitado la negociación.

El atacante, de 25 años, tenía contrato con el Anderlecht hasta junio de 2029, pero perdió protagonismo tras una etapa marcada por una pubalgia y la falta de continuidad.

Huerta acumuló 38 partidos, cinco goles y tres asistencias con el conjunto belga. Sus números quedaron lejos del impacto que consiguió con Universidad, donde se convirtió en referente ofensivo, conquistó a la tribuna y llegó a la Selección Mexicana. En su primera etapa auriazul marcó 20 goles y convirtió la banda izquierda en su territorio.

El regreso responde también a una necesidad urgente de Pumas. La lesión de Sebastián Córdova, quien estaría fuera por el resto del año, obligó a buscar una pieza capaz de desequilibrar y asumir peso en ataque.

Huerta conoce el entorno y la exigencia del Olímpico Universitario, por lo que requeriría menos adaptación que otro refuerzo. Después de disputar pocos minutos en el Mundial 2026 y pasar un periodo de vacaciones, el extremo necesitará recuperar ritmo.

Su debut luce complicado ante Xolos y podría darse frente a León, el domingo 6 de septiembre en CU. Si supera las pruebas médicas y firma, el grito de “Re-hecho en CU” volverá a escucharse.

Pumas recuperaría a un futbolista identificado con su afición y Huerta encontraría el escenario ideal para relanzar su carrera, recuperar confianza y demostrar que su historia con Universidad aún tiene capítulos por escribir.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


CDMX

Personajes


César Huerta

Organizaciones


Liga MX
Pumas UNAM

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Carrera vs. el destino

Carrera vs. el destino
true

El regreso de López Obrador
Colegio Tonalli, El Uro, Monterrey Nuevo León

Por una investigación de delitos sexuales catean dos colegios en NL
El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras aprobar la nueva licencia indefinida de Rubén Rocha Moya.

Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras licencia de Rocha Moya
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas. heladas , granizadas y fuertes vientos a estos estados
La SEP habilitó Educación Superior 2026, una plataforma que concentra más de 37 mil lugares en universidades públicas, con opciones presenciales y en línea para quienes buscan estudiar una licenciatura.

¿No quedaste en la UNAM?... Sheinbaum y la SEP abren plataforma con más de 37 mil lugares para estudiar una licencia
Salud. La estrella del country había cancelado su residencia en Las Vegas y recientemente no pudo asistir a la inauguración de una atracción de Dollywood debido a problemas de salud

Luto en el entretenimiento: Muere Dolly Parton a los 80 años
El ciclista mexicano Isaac del Toro escaló al cuarto puesto del ranking mundial de la UCI tras conquistar la Vuelta a Alemania 2026, consolidándose entre los mejores corredores del planeta.

El mexicano Isaac del Toro es el cuarto mejor ciclista del mundo, según el ranking de la UCI