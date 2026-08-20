Ya hay boletos para el debut de Saltillo Soccer en la Liga Premier: precios y dónde comprarlos

La afición de Saltillo ya puede asegurar su lugar para el regreso de la Doble S a la Liga Premier A. A través de la plataforma de J.R. Ticket, ya se encuentran disponibles los boletos para el partido inaugural de Saltillo Soccer ante La Tribu de Ciudad Juárez. El encuentro está programado para el próximo sábado 29 de agosto a las 17:00 horas, en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero, donde los Coyotes comenzarán su participación en la temporada 2026-2027.

De acuerdo con la información publicada por la boletera, los aficionados tendrán dos opciones para adquirir sus entradas, dependiendo de la zona desde la que quieran disfrutar del encuentro. El boleto para Sol tendrá un costo de 125 pesos, mientras que la entrada para Sombra será de 200 pesos.

Con la venta ya habilitada, los seguidores de Saltillo Soccer pueden comenzar a prepararse para una jornada que marcará el regreso del equipo a la Liga Premier A y la apertura de su calendario como local. El duelo ante La Tribu también tendrá un ingrediente especial, pues ambos conjuntos ya se enfrentaron en la definición de la temporada anterior de la Liga TDP, por lo que el primer partido de la Doble S en su nueva categoría tendrá como rival a un equipo conocido. El Olímpico Francisco I. Madero será nuevamente el escenario para los encuentros como local de Saltillo Soccer durante la temporada. La campaña contempla 28 jornadas para el conjunto saltillense dentro del Grupo 1 de la Liga Premier A.

Por lo pronto, la primera cita ya está definida: 29 de agosto, 17:00 horas, Saltillo Soccer contra La Tribu de Ciudad Juárez. Los boletos pueden adquirirse a través de J.R. Ticket, con precios de $125 en Sol y $200 en Sombra. La venta representa también el primer paso para que la afición vuelva a ocupar las tribunas del Olímpico en esta nueva etapa del futbol saltillense.